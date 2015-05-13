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亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 12:13 BJT

香港热股：融创中国及海螺创业获纳入MSCI中国指数，股价明显造好

路透香港5月13日 - 摩根士丹利资本国际公布股票指数检讨结果，MSCI国际环球标准指数中的中国指数将纳入九只成份股，同时剔出四只股份。其中获纳入MSCI中国指数的融创中国 及海螺创业 周三股价明显造好，早盘分别收升近5.5%及11.65%。

其他七只获纳入MSCI中国指数成份股的股份包括：大连万达商业 、南方航空H股 、中国电力国际 、广发证券H股 、高银地产 、华能新能源 及绿叶制药 。

遭剔除的四只股份为华南城 、建滔化工 、理文造纸 及统一企业中国 。

上述变动将于5月29日收市后生效。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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