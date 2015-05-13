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货币新闻 | 2015年 5月 13日 星期三 14:08 BJT

表格：德国第一季经季节调整GDP初值较前季上升0.3%，逊于预估

路透柏林5月13日 - 德国联邦统计局周三公布：

* 德国2015年第一季经季节调整GDP初值较前季上升0.3%(预估增长0.5%)

* 德国2015年第一季未经季节调整GDP初值较上年同期上升1.1%(预估增长1.2%)

* 德国2014年第四季经季节调整GDP较前季增幅确认为0.7%

* 德国确认2014年第四季未经季节调整GDP较上年同期增幅为1.6%

* 民间和公共部门消费以及投资对第一季经济增长做出贡献，贸易则构成拖累

以下为详细数据(%,括号内数据为前值):

德国实质GDP 较上季变动 较上年同期变动

2015第一季 +0.3 +1.1

2014第四季 +0.7 +1.6

2014第三季 +0.1 +1.2

2014第二季 -0.1 +1.0

2014第一季 +0.8 +2.6

2013第四季 +0.4 +1.0

2013第三季 +0.3 +0.8

2013第二季 +0.8 +0.5

2013第一季 -0.4 -1.8

注：较前季数据经过季节和工作日因素调整。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)

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