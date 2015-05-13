表格：德国第一季经季节调整GDP初值较前季上升0.3%，逊于预估

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透柏林5月13日 - 德国联邦统计局周三公布：
* 德国2015年第一季经季节调整GDP初值较前季上升0.3%(预估增长0.5%)
* 德国2015年第一季未经季节调整GDP初值较上年同期上升1.1%(预估增长1.2%)
* 德国2014年第四季经季节调整GDP较前季增幅确认为0.7%
* 德国确认2014年第四季未经季节调整GDP较上年同期增幅为1.6%
* 民间和公共部门消费以及投资对第一季经济增长做出贡献，贸易则构成拖累
以下为详细数据(%,括号内数据为前值):
德国实质GDP 较上季变动 较上年同期变动
2015第一季 +0.3 +1.1
2014第四季 +0.7 +1.6
2014第三季 +0.1 +1.2
2014第二季 -0.1 +1.0
2014第一季 +0.8 +2.6
2013第四季 +0.4 +1.0
2013第三季 +0.3 +0.8
2013第二季 +0.8 +0.5
2013第一季 -0.4 -1.8
注：较前季数据经过季节和工作日因素调整。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
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