券商观点：中国地方债推定向发行，缓供给压力债市延续牛陡行情--海通

路透上海5月13日 - 中国海通证券最新点评报告指出，随着地方债定向承销发行正式推行，地方债供给巨石落地，定向发行量最高或超9,000亿，供给压力大幅减轻；而定向置换债券发行利率封顶，打消高利率担忧；地方债发行冲击隐忧解除，债市牛陡行情将延续。

海通认为，三部委联文（102号文），正式就地方政府债券的定向承销发行作出规定。今年地方政府债券（包括一般债券和专项债券）的发行量至少将达到1.77万亿元人民币（置换存量债务1万亿、新增一般债务的5,000亿、新增专项债务的1,000亿、到期债务的1,714亿）。

多位消息人士透露，经国务院批准，2015年在中国财政部下达的置换债券限额内，将采用定向承销方式发行一定额度的地方政府债券，用于置换部分存量债务，定向发行部分将于8月底前全部完成。此举有助于缓解市场对地方债的供给忧虑并加快存量置换进程。

海通并预计，定向发行量最高或超9,000亿元，供给压力大幅减轻。根据13年审计结果，2013年6月底存量债务中贷款占比50.8%，15年到期一类债务约1.86万亿，若地方政府将贷款全部置换，粗略估算最多可有超过9,000亿贷款采取定向发行。若考虑地方政府或优先置换信托、城投债等高收益债务，最终定向发行额或低于上述测算值。

此外定向发行实际为摊派发行，定向置换需求无忧。定向发行或需重新组建承销团，定向发行承销团由本地区存量债务中定向置换债务对应的债权人组成。

定向承销地方债计划发行额中，承销团成员的最低申购额按照定向置换债务中该成员对应债务所占比例确定，最高申购额为尚未解除的债权总额。这也就意味着定向发行实际上为摊派发行，债权人必须认购相应份额，置换债券的需求已有保证。

**定向发行利率封顶，打消高利率担忧**

定向置换债券发行利率封顶，打消高利率担忧。发行利率下限为发行日前1-5日同期限国债收益率，上限为同期限国债收益率上浮30%，当前1年期国债收益率约2.6%，10年期国债约3.4%，据此估算1年期定向地方债发行利率区间约2.6%-3.4%，10年期区间为3.4%-4.4%。考虑到地方债被纳入抵押品管理体系，银行可获得低成本资金以买债，实际发行利率可能大幅低于上限。

地方债发行加速，供给高峰或在二三季度。江苏省已于5月12日公告将于5月18日公开发行一般债券，而102号文规定置换债券的定向发行承销工作应于15年8月31日前完成。以前年度地方债供给高潮一般在6-9月，主因两会在一季度末，又需三季度纳入地方调整预算，今年地方债的供给高峰将在二三季度来临。

地方债纳入抵押品框架，解决购债资金担忧，增加基础货币投放。一方面，存量债务中到期的银行贷款部分可直接置换成地方债、不挤占原有配债资金。另一方面，银行可通过PSL、SLF、国库现金等多种方式获取较低成本资金，缓解因负债端成本过高而不愿购债的压力。事实上，经过连续几次降息，贷款利率有所下行，从收益率角度看地方债劣势有所缓解，加上其免税和资本占用较低的优势，地方债对于银行的吸引力有所提升。

除了有效缓解地方债务置换后银行资产收益率下降对银行产生不利影响，也可通过此举增加基础货币投放，弥补外占趋势性减少下基础货币的缺口。

延续低利率去杠杆思路，债市牛陡行情继续。央行引导下，当前泰勒规则回归，货币利率已进入2%时代，货币利率低位有助于债市短端表现，前期短融收益率已大幅下行，预计3-5年期利率债品种收益率有望顺应下行，下调3年期国开债收益率区间至3%-3.5%。我们坚定债市牛陡行情，3-5年期品种具有下行空间。而地方债发行冲击隐忧解除，释放长端利率下行空间。