澳新汇市：澳元守住可观涨幅，即将迎来中国数据考验

澳洲政府周二表示，计划在2019/20财年恢复预算盈余，并预计净债务将在2017年6月达到相当于GDP的18%的峰值。

澳洲政府还预计到2016年6月，主权债发行规模将从目前的3,700亿澳元增至4,150亿澳元，但从国际标准来看，该水平依然很低，预计不会对澳洲的AAA评级和稳定的评级展望构成威胁。

目前市场关注定于0530GMT发布的中国工业生产、零售销售和固定投资数据。澳新货币对中国的消息通常很敏感。

新西兰元 升至0.7367美元，之前触及两个月低点0.7318。该货币上升更多是受技术性支撑，而非人气的改善。新西兰元在两周内下跌了0.04美元。

新西兰央行周三在金融稳定报告中重申，新西兰元汇率依然处在难以为继且不合理的水准。 (完)

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