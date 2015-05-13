澳新汇市：澳元守住可观涨幅，即将迎来中国数据考验

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
澳洲政府周二表示，计划在2019/20财年恢复预算盈余，并预计净债务将在2017年6月达到相当于GDP的18%的峰值。
澳洲政府还预计到2016年6月，主权债发行规模将从目前的3,700亿澳元增至4,150亿澳元，但从国际标准来看，该水平依然很低，预计不会对澳洲的AAA评级和稳定的评级展望构成威胁。
目前市场关注定于0530GMT发布的中国工业生产、零售销售和固定投资数据。澳新货币对中国的消息通常很敏感。
新西兰元 升至0.7367美元，之前触及两个月低点0.7318。该货币上升更多是受技术性支撑，而非人气的改善。新西兰元在两周内下跌了0.04美元。
新西兰央行周三在金融稳定报告中重申，新西兰元汇率依然处在难以为继且不合理的水准。 (完)
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全部现汇报价 (编译 许娜/汪红英；审校 艾茂林/杜明霞)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。