中国债市动态：资金充裕现券暖意盎然，地方债定向分流助缓供给压力

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京5月13日 - 中国银行间债市周三暖意盎然，除个别国开债外，现券收益率几乎普降，其中短端跌幅近10个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相似降幅。因流动性极其充裕，且地方债定向发行方案，令供给忧虑有所缓解。
国债期货主力合约早盘也走升；新债发行市场上，三年期续发国债等结果亦低于预期。
据多位消息人士透露，2015年在中国财政部下达的置换债券限额内，将采用定向承销方式发行一定额度的地方政府债券，用于置换部分存量债务，定向发行部分将于8月底前全部完成。此举有助于缓解市场对地方债的供给忧虑并加快存量置换进程。
北京一银行交易员称，现券收益率和IRS双双下行，“应该算是地方债拆雷闹的，(加上)资金真是怒低啊。”
财政部上午招标续发行的300亿元人民币三年期固息国债，中标收益率为2.8714%，明显低于此前2.94%的市场预测均值。该期债边际中标收益率为2.9186%，投标倍数为2.39倍。
北京另一银行交易员并指出，此前短券收益率连续下挫，收益率曲线明显增陡也为长端创造了一定下行空间。
剩余期限近一年的国开行固息债150206券最新报价收益率 在2.7400%/2.7024%，上日尾盘为2.8200%/2.7950%。
国债期货五年期主力合约TF1506 早盘收报97.495元，较上日结算价涨0.20%；10年期主力合约T1509 早盘收报97.185元，较上日结算价涨0.21%。(完) (发稿 华小萌; 审校 李宏薇/张喜良)
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