中国货币市场：一年Shibor创逾四年新低，宽资金下长期价格受益渐显

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海5月13日 - 中国银行间市场周三隔夜和七天期回购利率低位下探，同时作为长期资金价格标准之一的一年期Shibor也续降，并创下逾四年以来新低。因持续宽松的资金环境，令长端受益渐显。
交易员称，从央行此前连番降准和降息来看，流动性充裕局面一时不会转变。主要回购利率中，七天期因与隔夜品种点差仍然略阔，前者下行的动力相对更足。
一年期Shibor 最新报在4.3845%，打破此前2012-2013年期间4.40%附近的平台整理位置，创下自2011年2月以来的新低。
北京一银行交易员表示，“资金特别松，大行早起就开始(在加权基础上)减点出。钱多时大家还是借隔夜多。”
他并指出，资金价格下行趋势从短端传导至长端，进而传导到实体经济的融资成本需要一段时间，因此在最终目标没有达成前，市场流动性充盈局面有望持续。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:10 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.2107 1.2531 -4.24
七天 2.0740 2.1448 -7.08
14天 2.5738 2.6114 -3.76
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 1.0000 0.5600 +44.00
七天 2.1400 1.2350 +90.50
14天 2.3000 1.8050 +49.50
回购定盘利率
其中:隔夜 1.3100 1.3600 -5.00
七天 2.0900 2.1600 -7.00
14天 2.6000 2.6500 -5.00
Shibor
其中:隔夜 1.2470 1.2900 -4.30
七天 2.1490 2.1970 -4.80
三个月 3.6340 3.6810 -4.70
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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