中国货币市场：一年Shibor创逾四年新低，宽资金下长期价格受益渐显

路透上海5月13日 - 中国银行间市场周三隔夜和七天期回购利率低位下探，同时作为长期资金价格标准之一的一年期Shibor也续降，并创下逾四年以来新低。因持续宽松的资金环境，令长端受益渐显。

交易员称，从央行此前连番降准和降息来看，流动性充裕局面一时不会转变。主要回购利率中，七天期因与隔夜品种点差仍然略阔，前者下行的动力相对更足。

一年期Shibor 最新报在4.3845%，打破此前2012-2013年期间4.40%附近的平台整理位置，创下自2011年2月以来的新低。

北京一银行交易员表示，“资金特别松，大行早起就开始(在加权基础上)减点出。钱多时大家还是借隔夜多。”

他并指出，资金价格下行趋势从短端传导至长端，进而传导到实体经济的融资成本需要一段时间，因此在最终目标没有达成前，市场流动性充盈局面有望持续。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:10 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.2107 1.2531 -4.24

七天 2.0740 2.1448 -7.08

14天 2.5738 2.6114 -3.76

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.0000 0.5600 +44.00

七天 2.1400 1.2350 +90.50

14天 2.3000 1.8050 +49.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.3100 1.3600 -5.00

七天 2.0900 2.1600 -7.00

14天 2.6000 2.6500 -5.00

Shibor

其中:隔夜 1.2470 1.2900 -4.30

七天 2.1490 2.1970 -4.80

三个月 3.6340 3.6810 -4.70