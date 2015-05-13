路透调查：今明两年铁矿石均价料分别为56和58美元，均低于1月预估

瑞士宝盛集团分析师Carsten Menke预期铁矿石价格今年稍晚至2016年初将跌至每吨40-45美元。他称，“我们偏空的看法是在12个月内来到35美元。”

虽然必和必拓及第一大铁矿石生产商淡水河谷 已经暗示愿意放慢增产脚步，但两家业者产出仍将持续提高。

本次调查图表： link.reuters.com/keg74w

**钢铁产出料萎缩**

摩根士丹利预期今年全球铁矿石超额供给达1.25亿吨，2020年之前超额供给更可能增加近两倍，该投行预料当前铁矿石价格涨势将在年中时于每吨70-80美元受阻。

近期铁矿石价格回升，是因为澳洲及巴西4月出口受恶劣天候因素影响而放缓，另一个原因则在于中国钢铁业者回补库存，而这波价格涨势已经激励部分小型生产商复产，预料供给增加终将使价格涨势受限。

中国钢铁市场疲软料将成为铁矿石价格的另一阻力，多数分析师预期钢铁需求进一步下滑。

中国粗钢需求去年下滑，为1981年以来首见，今年第一季又再度走低，引发生产商扩大海外销售。