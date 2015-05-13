英国数据：4月RICS房价差值升至正33，房价涨速为2014年8月来最快

相比之下，入市的房屋供应创下自2009年5月以来最大降幅。当年的楼市在金融危机爆发后呈现自由落体式的下滑。

RICS以罕见的强烈要求语气，敦促卡梅伦的新当选政府采取更多行动，直接支持房屋建筑活动。

“英国房屋的购买力和供应量目前成为国家紧急事件，新政府必须要将应对这个危机作为首要任务，”RICS的政策主管Jeremy Blackburn说。

RICS的首席经济学家Simon Rubinsohn说，4月可购房屋紧缺，部分原因或许是业主想先等5月7日大选结束后再卖房子。但他补充称，大选后供应出现的任何反弹都将只是暂时性的。(完)