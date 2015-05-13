英国数据：4月RICS房价差值升至正33，房价涨速为2014年8月来最快

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
相比之下，入市的房屋供应创下自2009年5月以来最大降幅。当年的楼市在金融危机爆发后呈现自由落体式的下滑。
RICS以罕见的强烈要求语气，敦促卡梅伦的新当选政府采取更多行动，直接支持房屋建筑活动。
“英国房屋的购买力和供应量目前成为国家紧急事件，新政府必须要将应对这个危机作为首要任务，”RICS的政策主管Jeremy Blackburn说。
RICS的首席经济学家Simon Rubinsohn说，4月可购房屋紧缺，部分原因或许是业主想先等5月7日大选结束后再卖房子。但他补充称，大选后供应出现的任何反弹都将只是暂时性的。(完)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。