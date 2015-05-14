主要国家经济指标预测--5月14日****

香港数据：4月底止外汇基金境外资产增至32,351亿港元--金管局
路透香港5月12日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至今年4月底止外汇基金境外资产为32,351亿港元，较3月底增加371亿港元。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国L货供额(较上年同期) 5月 -- +8.6% 0300 新西兰公债外资持有比例 4月 -- 62.6% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月9日当周 27.5 26.5 四周均值(万人) -- 27.95 续领失业金人数(万人) 5月2日当周 224 222.8 1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 +0.2% +0.2% (较上年同期) -0.8% -0.8% 核心最终需求PPI(较前月) +0.1% +0.2% (较上年同期) +1.1% +0.9% 1230 加拿大新屋价格指数 3月 +0.1% +0.2% 2350 日本国内企业物价指数(较前月) 4月 +0.1% +0.3% (较上年同期) -2.1% +0.7% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 5月13日(三) 0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第一季 +0.5% +0.6% (较上年同期) +2.3% +2.4% 0500 日本服务业景气判断指数 4月 53.6 -- 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 +0.6% +0.4% 0600 德国GDP(较前季) 第一季初值 +0.3% +0.5% (较上年同期) +1.1% +1.2% 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月终值 持平 -0.1% (较上年同期) +0.5% +0.4% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.1% -0.1% (较上年同期) +0.3% +0.3% 0600 德国趸售物价指数(WPI)(较前月) 4月 +0.4% -- (较上年同期) +0.9% -- 0645 法国经常帐(亿欧元) 3月 赤字15 -- 0645 法国HICP(较前月) 4月终值 +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.1% +0.1% 0645 法国非农就业岗位(较前季) 第一季 -0.1% -- 0800 意大利GDP(较前季) 第一季初值 +0.3% +0.2% (较上年同期) 0.0% -0.2% 0830 英国请领失业金人数(千人) 4月 减少12.6 减少20.0 按ILO标准计算的失业率 截止3月的三个月 5.5% 5.5% 平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同期) +1.9% +1.7% 平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年同期) +2.2% +2.1% 0900 欧元区GDP(较前季) 第一季初值 +0.4% +0.5% (较上年同期) +1.0% +1.1% 0900 欧元区工业生产(较前月) 3月 -0.3% 持平 (较上年同期) +1.8% +1.8% 0900 意大利CPI(较前月) 4月终值 +0.2% +0.3% (较上年同期) -0.1% 持平 HICP(较前月) +0.4% +0.5% (上年同期) -0.1% 持平 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 412.5 -- 再融资指数 1596.5 -- 1230 美国进口物价(较前月) 4月 -0.3% +0.3% 出口物价(较前月) -0.7% +0.1% 1230 美国零售销售(较前月) 4月 0.0% +0.2% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.1% +0.5% 1400 美国企业库存(较前月) 3月 +0.1% +0.2% 2245 新西兰实质零售销售(较前季) 第一季 +2.7% +1.5% (较上年同期) +5.1% +4.9% 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 4月 正33 正22 2350 日本外国债券投资(亿日圆) 一周 买超4,926 -- 外国投资日本股票(亿日圆) 买超727 -- (完)
路透香港5月12日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至今年4月底止外汇基金境外资产为32,351亿港元，较3月底增加371亿港元。
初步统计，2017年4月份社会融资规模增量为1.39万亿元，比上年同期多6133亿元。其中，当月对实体经济发放的人民币贷款增加1.08万亿元，同比多增5164亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少283亿元，同比少减424亿元；委托贷款减少48亿元，同比多减1742亿元；信托贷款增加1473亿元，同比多增1204亿元；未贴现的银行承兑汇票增加345亿元，同比多增3121亿元；企业债券净融资增加435亿元，同比少1930亿元；非金融企业境内股票融资769亿元，同比少182亿元。
* 人民币延续微收升，但实际波幅十分有限 * 一带一路峰会召开在即，部分机构借机参与倒量 * 离岸与在岸汇差再度收窄，做空人民币动力有限 * 市场缺乏主题，短期汇价料延续窄幅横盘走势 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月12日 - 人民币兑美元即期周五收盘随中间价微升，但实 际波幅十分有限。交易员称，“一带一路”峰会召开在即，各方都无意“破坏”良好气氛， 部分机构借机参与倒量，争取年度排名，除非市场热炒美联储6月加息，短期汇价料仍延续 窄幅横盘走势。 他们并指出，离岸人民币流动性重归平静，而离岸CNH即期也连两日小幅反弹 ，明显收窄与在岸的价差，这也表明市场做空人民币动力有限。而随着境内银行间市场流动 性趋于平稳偏松，短端掉期点也小幅回落，拉低长端掉期点下探至1,235点的一周低点附近 。 “当前市场波动率太低，一方面管的牢，另一方面没的赚大家都不愿意做，行情就很稳 定，这也是监管层愿意看到的。”一中资行交易员称。 他并表示，由于波动狭窄，目前机构自营盘没有交易机会，只能平客盘和做量