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亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 08:05 BJT

****主要国家经济指标预测--5月14日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                      　公布时段      预估值     前值
    0300 韩国L货供额(较上年同期)                      5月          --      +8.6%
    0300 新西兰公债外资持有比例                       4月          --      62.6%    
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)              5月9日当周      27.5     26.5 
                         四周均值(万人)                            --      27.95
                 续领失业金人数(万人)              5月2日当周       224    222.8
    1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月)      4月         +0.2%    +0.2%
                                        (较上年同期)              -0.8%    -0.8%
              核心最终需求PPI(较前月)                             +0.1%    +0.2%
                                (较上年同期)                      +1.1%    +0.9%
    1230 加拿大新屋价格指数                           3月         +0.1%    +0.2%
    2350 日本国内企业物价指数(较前月)                 4月         +0.1%    +0.3%
                             (较上年同期)                         -2.1%    +0.7% 
       
 
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段     现值     预估值

    5月13日(三)
    0130 澳洲薪资价格指数(较前季)                    第一季       +0.5%    +0.6%
                         (较上年同期)                             +2.3%    +2.4%      
    0500 日本服务业景气判断指数                        4月         53.6      --
    0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季)          第一季初值        +0.6%    +0.4%
    0600 德国GDP(较前季)                        第一季初值        +0.3%    +0.5%
                (较上年同期)                                      +1.1%    +1.2%
    0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)           4月终值         持平    -0.1%
                                (较上年同期)                      +0.5%    +0.4%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                     -0.1%    -0.1%
                                     (较上年同期)                 +0.3%    +0.3%
    0600 德国趸售物价指数(WPI)(较前月)                 4月        +0.4%      --
                              (较上年同期)                        +0.9%      --
    0645 法国经常帐(亿欧元)                            3月       赤字15      --
    0645 法国HICP(较前月)                          4月终值        +0.1%    +0.1%
                 (较上年同期)                                     +0.1%    +0.1%
    0645 法国非农就业岗位(较前季)                   第一季        -0.1%      --
    0800 意大利GDP(较前季)                      第一季初值        +0.3%    +0.2%
                  (较上年同期)                                     0.0%    -0.2%
    0830 英国请领失业金人数(千人)                      4月      减少12.6 减少20.0
             按ILO标准计算的失业率         截止3月的三个月         5.5%     5.5%
             平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同期)               +1.9%    +1.7%
             平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年同期)             +2.2%    +2.1%
    0900 欧元区GDP(较前季)                      第一季初值        +0.4%    +0.5%
                  (较上年同期)                                    +1.0%    +1.1%
    0900 欧元区工业生产(较前月)                        3月        -0.3%    持平
                       (较上年同期)                               +1.8%    +1.8% 
    0900 意大利CPI(较前月)                         4月终值        +0.2%    +0.3%
                  (较上年同期)                                    -0.1%    持平
               HICP(较前月)                                       +0.4%    +0.5%
                   (上年同期)                                     -0.1%    持平
    1100 美国抵押贷款市场指数                         前周        412.5     --
                   再融资指数                                    1596.5     --
    1230 美国进口物价(较前月)                          4月        -0.3%    +0.3%
             出口物价(较前月)                                     -0.7%    +0.1%
    1230 美国零售销售(较前月)                          4月         0.0%    +0.2%
              扣除汽车的零售销售(较前月)                          +0.1%    +0.5%
    1400 美国企业库存(较前月)                          3月        +0.1%    +0.2% 
    2245 新西兰实质零售销售(较前季)                  第一季       +2.7%    +1.5%
                           (较上年同期)                           +5.1%    +4.9%
    2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值              4月        正33      正22    
    2350 日本外国债券投资(亿日圆)                     一周      买超4,926   --
             外国投资日本股票(亿日圆)                           买超727     -- (完)
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