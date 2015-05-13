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货币新闻 | 2015年 5月 13日 星期三 14:25 BJT

表格：德国4月HICP确认为较上月下跌0.1%，较上年同期上涨0.3%

路透柏林5月13日 - 德国联邦统计局周三公布，德国4月消费者物价
调合指数(HICP)终值为较上年同期上涨0.3%，较前月下跌0.1%，与初值一
致。
    
    4月消费者物价指数(CPI)终值修正为较上年同期上涨0.5%，较上月持
平，初值分别为上涨0.4%和下跌0.1%。
    
    统计局称，扣除能源成本的消费者物价较上年同期下降1.0%。
    
    详细消费者物价指数(CPI)数据如下:
       
     变动百分比           
       指数/成分                 较前月  较上年同期  指数     
  
       整体物价指数              持平      +0.5     107.0
       食品和饮料                +0.7      +1.3     113.1
       烟酒类                    +0.4      +2.6     112.6
       服装鞋帽                  +0.5      +0.9     109.1
       房租,能源和水             持平      -0.2     108.2
       家具和其它家计用品        +0.2      +0.6     103.2
       保健用品                  +0.1      +2.3     103.2
       运输                      +0.8      -1.0     106.5
       通讯                      -0.1      -1.2      91.5
       娱乐                      -2.4      +0.1     102.6
       教育                      -0.1      -0.9      92.6
       餐饮和外宿                +0.4      +3.0     110.7
       其它商品和服务            持平      +1.3     107.3(完)
    
      

 (编译 郑茵 审校 王兴亚)

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