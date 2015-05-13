表格：德国4月HICP确认为较上月下跌0.1%，较上年同期上涨0.3%

路透柏林5月13日 - 德国联邦统计局周三公布，德国4月消费者物价 调合指数(HICP)终值为较上年同期上涨0.3%，较前月下跌0.1%，与初值一 致。 4月消费者物价指数(CPI)终值修正为较上年同期上涨0.5%，较上月持 平，初值分别为上涨0.4%和下跌0.1%。 统计局称，扣除能源成本的消费者物价较上年同期下降1.0%。 详细消费者物价指数(CPI)数据如下: 变动百分比 指数/成分 较前月 较上年同期 指数 整体物价指数 持平 +0.5 107.0 食品和饮料 +0.7 +1.3 113.1 烟酒类 +0.4 +2.6 112.6 服装鞋帽 +0.5 +0.9 109.1 房租,能源和水 持平 -0.2 108.2 家具和其它家计用品 +0.2 +0.6 103.2 保健用品 +0.1 +2.3 103.2 运输 +0.8 -1.0 106.5 通讯 -0.1 -1.2 91.5 娱乐 -2.4 +0.1 102.6 教育 -0.1 -0.9 92.6 餐饮和外宿 +0.4 +3.0 110.7 其它商品和服务 持平 +1.3 107.3(完) (编译 郑茵 审校 王兴亚)