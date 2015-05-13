日本金融：投资人4月卖超海外债券，趋势出现逆转

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
就业数据让美联储及早升息的预期降温,指标10年期美国公债收益率 在4月初触及两个月底点1.80%。美国公债在日本投资者的海外资产中占很大比重。
随着欧洲央行推出量化宽松政策，欧元区公债的涨势更为惊人。10年期德国公债 收益率在4月中旬跌至纪录低点0.049%，法国、爱尔兰、荷兰和比利时等其它欧元区国家的公债收益率也跌至纪录低位。
由于欧洲经济前景改善、通缩忧虑缓解，欧债收益率在4月底开始蹿升，引发全球主权债市场大动荡，其中也包括美债。
10年期美国和德国公债收益率本周最高分别攀升至2.366%和0.796%。
“日本投资者是否猜准了4月海外债券收益率触底的时间，这一点并不肯定，当时市场主流看法是欧债收益率会不停地下跌。抛售更多是出于普通的获利了结需求。无论如何，他们在4月卖出非常明智。”SMBC日兴证券的Noji说。
长期来看，日本投资者对海外债券的买需似乎仍然坚挺。共计管理资产超过180万亿(兆)日圆的各家日本寿险公司，考虑在当前会计年度继续购买外国债券。
管理资产规模以万亿美元计的日本政府退休金投资基金(GPIF)是全球最大的养老基金，亦在日本公债以外寻找多元化投资机会，包括购买海外债券。其它公共部门基金在投资方面一直对GPIF亦步亦趋。(完)
(编译 李婷仪/郑茵 审校 张涛)
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