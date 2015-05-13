日本金融：投资人4月卖超海外债券，趋势出现逆转

就业数据让美联储及早升息的预期降温,指标10年期美国公债收益率 在4月初触及两个月底点1.80%。美国公债在日本投资者的海外资产中占很大比重。

随着欧洲央行推出量化宽松政策，欧元区公债的涨势更为惊人。10年期德国公债 收益率在4月中旬跌至纪录低点0.049%，法国、爱尔兰、荷兰和比利时等其它欧元区国家的公债收益率也跌至纪录低位。

由于欧洲经济前景改善、通缩忧虑缓解，欧债收益率在4月底开始蹿升，引发全球主权债市场大动荡，其中也包括美债。

10年期美国和德国公债收益率本周最高分别攀升至2.366%和0.796%。

“日本投资者是否猜准了4月海外债券收益率触底的时间，这一点并不肯定，当时市场主流看法是欧债收益率会不停地下跌。抛售更多是出于普通的获利了结需求。无论如何，他们在4月卖出非常明智。”SMBC日兴证券的Noji说。

长期来看，日本投资者对海外债券的买需似乎仍然坚挺。共计管理资产超过180万亿(兆)日圆的各家日本寿险公司，考虑在当前会计年度继续购买外国债券。

管理资产规模以万亿美元计的日本政府退休金投资基金(GPIF)是全球最大的养老基金，亦在日本公债以外寻找多元化投资机会，包括购买海外债券。其它公共部门基金在投资方面一直对GPIF亦步亦趋。(完)