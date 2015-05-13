法国数据：第一季GDP较前季成长0.6%，增速为两年来最快

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透巴黎5月13日 - 周三公布的官方数据显示，法国经济在2015年第 一季成长0.6%，增速为两年来最快。 该数据优于分析师预测的0.4%成长率，显示法国经济成长已经开始加 快。 法国国家统计局修正了之前三年的经济年成长率，以及债务与国内生 产总值(GDP)之比，2014年公共赤字与GDP之比则确认为4.0%。 以下为最近几季经济成长数据(较前季变化百分比)： 2015年第一季 2014年第四季 2014年第三季 GDP总值 +0.6 +0.0 +0.2 欲了解GDP各项组成的贡献情况，请点选相关图表： link.reuters.com/pyx28s 法国国家统计局可提供的进一步细节请参看： here (完) (编译 郑茵 审校 王兴亚)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。