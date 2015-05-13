法国数据：第一季GDP较前季成长0.6%，增速为两年来最快

路透巴黎5月13日 - 周三公布的官方数据显示，法国经济在2015年第 一季成长0.6%，增速为两年来最快。 该数据优于分析师预测的0.4%成长率，显示法国经济成长已经开始加 快。 法国国家统计局修正了之前三年的经济年成长率，以及债务与国内生 产总值(GDP)之比，2014年公共赤字与GDP之比则确认为4.0%。 以下为最近几季经济成长数据(较前季变化百分比)： 2015年第一季 2014年第四季 2014年第三季 GDP总值 +0.6 +0.0 +0.2 欲了解GDP各项组成的贡献情况，请点选相关图表： link.reuters.com/pyx28s 法国国家统计局可提供的进一步细节请参看： here (完) (编译 郑茵 审校 王兴亚)