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货币新闻 | 2015年 5月 13日 星期三 13:54 BJT

法国数据：第一季GDP较前季成长0.6%，增速为两年来最快

路透巴黎5月13日 - 周三公布的官方数据显示，法国经济在2015年第
一季成长0.6%，增速为两年来最快。
    
    该数据优于分析师预测的0.4%成长率，显示法国经济成长已经开始加
快。
    
    法国国家统计局修正了之前三年的经济年成长率，以及债务与国内生
产总值(GDP)之比，2014年公共赤字与GDP之比则确认为4.0%。
    
    以下为最近几季经济成长数据(较前季变化百分比)：
    
               2015年第一季  2014年第四季  2014年第三季
    GDP总值          +0.6        +0.0         +0.2
    
    欲了解GDP各项组成的贡献情况，请点选相关图表： link.reuters.com/pyx28s
    法国国家统计局可提供的进一步细节请参看： here
    (完)
    
      
    

 (编译 郑茵 审校 王兴亚)

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