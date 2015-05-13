新闻稿：中国1-4月全国固定资产投资增长12.0%，4月环比增0.89%--统计局

路透北京5月13日 - 以下是国家统计局周三公布的“2015年1-4月份全国固定资产投资（不含农户）增长12.0%”的全文： 2015年1-4月份，全国固定资产投资（不含农户）119979亿元，同比名义增长12.0%，增速比1-3月份回落1.5个百分点。从环比速度看，4月份固定资产投资（不含农户）增长0.89%。 分产业看，1-4月份，第一产业投资2712亿元，同比增长26.4%，增速比1-3月份回落6.4个百分点；第二产业投资49176亿元，增长9.8%，增速回落1.2个百分点；第三产业投资68090亿元，增长13.2%，增速回落1.5个百分点。 第二产业中，工业投资48465亿元，同比增长9.9%，增速比1-3月份回落0.8个百分点；其中，采矿业投资2390亿元，下降7.8%，降幅扩大3.7个百分点；制造业投资40819亿元，增长9.9%，增速回落0.5个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资5256亿元，增长20.3%，增速回落1.1个百分点。 第三产业中，基础设施投资（不含电力）20299亿元，同比增长20.4%，增速比1-3月份回落2.7个百分点。其中，水利管理业投资增长15.1%，增速回落0.7个百分点；公共设施管理业投资增长19.9%，增速回落3.6个百分点；道路运输业投资增长21.6%，增速回落2.2个百分点；铁路运输业投资增长20.9%，增速提高6.0个百分点。 分地区看，1-4月份，东部地区投资59613亿元，同比增长10.9%，增速比1-3月份回落1.3个百分点；中部地区投资32244亿元，增长15.5%，增速回落0.4个百分点；西部地区投资27256亿元，增长10.2%，增速回落2.4个百分点。 分登记注册类型看，1-4月份，内资企业投资113552亿元，同比增长12.3%，增速比1-3月份回落1.5个百分点；港澳台商投资3102亿元，增长11.1%，增速回落2.9个百分点；外商投资2925亿元，增长2.5%，增速回落0.1个百分点。 从项目隶属关系看，1-4月份，中央项目投资4996亿元，同比增长8.1%，增速比1-3月份回落4.7个百分点；地方项目投资114982亿元，增长12.2%，增速回落1.3个百分点。 从施工和新开工项目情况看，1-4月份，施工项目计划总投资628444亿元，同比增长5.4%，增速比1-3月份回落1.6个百分点；新开工项目计划总投资93329亿元，增长0.2%，增速回落5.9个百分点。 从到位资金情况看，1-4月份，固定资产投资到位资金146177亿元，同比增长6.5%，增速比1-3月份回落0.3个百分点。其中，国家预算资金增长7.2%，增速回落3.8个百分点；国内贷款下降2.1%，降幅缩小1.6个百分点；自筹资金增长10.2%，增速回落1.1个百分点；利用外资下降28.9%，降幅缩小4.6个百分点；其他资金下降1.1%，降幅缩小0.1个百分点。（完）