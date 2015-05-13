新闻稿：中国4月社会消费品零售总额同比增10%--国家统计局

路透北京5月13日 - 以下是中国国家统计局周三公布的“2015年4月份社会消费品零售总额增长10.0%”新闻稿全文： 2015年4月份，社会消费品零售总额22387亿元，同比名义增长10.0%（扣除价格因素实际增长9.9%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上单位消费品零售额10564亿元，增长6.7%。 2015年1-4月份，社会消费品零售总额93102亿元，同比名义增长10.4%。其中，限额以上单位消费品零售额43015亿元，增长7.5%。 按经营单位所在地分，4月份，城镇消费品零售额19348亿元，同比增长9.8%；乡村消费品零售额3039亿元，增长11.4%。1-4月份，城镇消费品零售额80056亿元，同比增长10.2%；乡村消费品零售额13046亿元，增长11.5%。 按消费类型分，4月份，餐饮收入2327亿元，同比增长11.7%；商品零售20060亿元，增长9.8%。1-4月份，餐饮收入9785亿元，同比增长11.4%；商品零售83317亿元，增长10.3%。 在商品零售中，4月份，限额以上单位商品零售9939亿元，同比增长6.7%。1-4月份，限额以上单位商品零售40457亿元，同比增长7.5%。 2015年1-4月份，全国网上商品和服务零售额10435亿元，同比增长40.9%。其中，网上商品零售额8690亿元，增长40.3%，占社会消费品零售总额的比重为9.3%；网上服务零售额1745亿元，增长43.9%。在网上商品零售额中，吃、穿和用类商品分别增长48.2%、32.4%和43.4%。（完） (整理 李铮；审校 张喜良)