新闻稿：中国4月规模以上工业增加值同比增长5.9%--国家统计局

路透北京5月13日 - 以下是中国国家统计局周三公布的“2015年4月份规模以上工业增加值增长5.9%”新闻稿全文： 2015年4月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.9%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比3月份加快0.3个百分点。从环比看，4月份，规模以上工业增加值比上月增长0.57%。1-4月份，规模以上工业增加值同比增长6.2%。 分三大门类看，4月份，采矿业增加值同比增长2.8%，制造业增长6.5%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长2.0%。 分经济类型看，4月份，国有控股企业增加值同比增长1.9%，集体企业增长0.4%，股份制企业增长7.4%，外商及港澳台商投资企业增长2.9%。 分行业看，4月份，41个大类行业中有38个行业增加值保持同比增长。其中，农副食品加工业增长2.3%，纺织业增长6.6%，化学原料和化学制品制造业增长10.6%，非金属矿物制品业增长4.2%，黑色金属冶炼和压延加工业增长6.1%，有色金属冶炼和压延加工业增长8.2%，通用设备制造业增长2.6%，专用设备制造业增长2.4%，汽车制造业增长5.0%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长9.2%，电气机械和器材制造业增长6.5%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长10.2%，电力、热力生产和供应业增长0.7%。 分地区看，4月份，东部地区增加值同比增长6.5%，中部地区增长6.5%，西部地区增长7.3%，东北地区下降4.2%。 分产品看，4月份，565种产品中有290种产品同比增长。其中，钢材9641万吨，同比增长3.4%；水泥20865万吨，下降7.3%；十种有色金属417万吨，增长9.7%；乙烯123万吨，下降7.6%；汽车209.6万辆，下降0.3%；轿车96.6万辆，下降11.2%；原煤29802万吨，下降7.4%；发电量4450亿千瓦时，增长1.0%；原油加工量4313万吨，增长6.9%。 4月份，工业企业产品销售率为97.7%，比上年同期下降0.2个百分点。工业企业实现出口交货值9323亿元，同比名义下降2.9%。（完） (整理 李铮；审校 张喜良)