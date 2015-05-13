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亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 13:48 BJT

《全球汇市》美元指数下滑，利差走势扶助欧元小涨

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1246 1.1213 +0.29 -7.03 1.2097

美元/日圆 119.87 119.85 +0.02 +0.16 119.68

欧元/日圆 134.81 134.38 +0.32 -6.89 144.78

美元/瑞郎 0.9272 0.9289 -0.18 -6.73 0.9941

英镑/美元 1.5676 1.5664 +0.08 +0.66 1.5573

美元/加元 1.2019 1.2014 +0.04 +3.45 1.1618

澳元/美元 0.7964 0.7971 -0.09 -2.50 0.8168

新西兰元/美元 0.7383 0.7354 +0.39 -5.31 0.7797

澳元/日圆 95.460 95.530 -0.07 -2.34 97.750

新西兰元/日圆 88.500 88.210 +0.33 -5.15 93.310

英镑/日圆 187.91 187.73 +0.10 +0.82 186.38

澳元/新西兰元 1.0785 1.0823 -0.35 +3.02 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 白云/张涛/李婷仪/王颖/王兴亚)

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