《全球汇市》美元指数下滑，利差走势扶助欧元小涨

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1246 1.1213 +0.29 -7.03 1.2097
美元/日圆 119.87 119.85 +0.02 +0.16 119.68
欧元/日圆 134.81 134.38 +0.32 -6.89 144.78
美元/瑞郎 0.9272 0.9289 -0.18 -6.73 0.9941
英镑/美元 1.5676 1.5664 +0.08 +0.66 1.5573
美元/加元 1.2019 1.2014 +0.04 +3.45 1.1618
澳元/美元 0.7964 0.7971 -0.09 -2.50 0.8168
新西兰元/美元 0.7383 0.7354 +0.39 -5.31 0.7797
澳元/日圆 95.460 95.530 -0.07 -2.34 97.750
新西兰元/日圆 88.500 88.210 +0.33 -5.15 93.310
英镑/日圆 187.91 187.73 +0.10 +0.82 186.38
澳元/新西兰元 1.0785 1.0823 -0.35 +3.02 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 白云/张涛/李婷仪/王颖/王兴亚)
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