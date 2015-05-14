《香港重要政经日程》--5月14日-5月21日

香港数据：4月底止外汇基金境外资产增至32,351亿港元--金管局
路透香港5月12日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至今年4月底止外汇基金境外资产为32,351亿港元，较3月底增加371亿港元。
================== 今日重要政经消息=================
5月14日（周四）
*-- 金管局公布4月外汇基金境外资产。
-- 裕元集团 公布首季度业绩。
--09:00 高鑫零售 股东周年大会。
--10:00 中国生命集团 股东周年大会。
--10:00 博雅互动 股东周年大会。
--12:15 电能实业 股东周年大会。
--14:30 国泰君安国际 股东周年大会。
--14:30 中远太平洋 股东周年大会。
--14:45 长江基建 股东周年大会。
--15:00 福寿园 股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
5月15日（周五）
-- 公布第一季本地生产总值（GDP）。
-- 卜蜂国际 公布首季业绩。
-- 慧聪网 公布首季业绩。
-- 恒生指数公司公布主要指数季度检讨结果。
--10:00 长江生命科技 股东周年大会。
--10:30 九龙仓 股东周年大会。
--10:30 舜宇光学 股东周年大会。
--11:00 深圳国际 股东周年大会。
--11:00 亨得利 股东周年大会。
--14:00 统一企业中国 股东周年大会。
--14:00 利君国际 股东周年大会。
5月18日（周一）
-- 浙江沪杭甬 公布首季业绩。
--09:00 中石化炼化工程 在中国举行股东周年大会。
--09:30 中国北车 股东周年大会。
--10:00 瑞声科技 股东周年大会。
--11:00 神冠控股 股东周年大会。
--12:00 理文造纸 股东周年大会。
--15:00 酷派集团 股东周年大会。
--16:00 中国软件国际 股东周年大会。
5月19日（周二）
-- 公布2-4月失业率。
-- 神州租车 公布首季业绩。
-- 金山软件 公布首季业绩。
--10:00 融创中国 股东周年大会。
--14:00 神州租车 股东周年大会。
--15:30 会德丰 股东周年大会。
--16:00 国电科环 在中国举行股东周年大会。
5月20日（周三）
-- 先进半导体 公布季度业绩。
-- 冠捷科技 公布季度业绩。
5月21日（周四）
-- 公布4月份消费物价指数（CPI）。
-- 联想集团 公布全年业绩。
-- Niraku 公布全年业绩。
-- 百盛集团 公布首季业绩。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
路透香港5月12日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至今年4月底止外汇基金境外资产为32,351亿港元，较3月底增加371亿港元。
初步统计，2017年4月份社会融资规模增量为1.39万亿元，比上年同期多6133亿元。其中，当月对实体经济发放的人民币贷款增加1.08万亿元，同比多增5164亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少283亿元，同比少减424亿元；委托贷款减少48亿元，同比多减1742亿元；信托贷款增加1473亿元，同比多增1204亿元；未贴现的银行承兑汇票增加345亿元，同比多增3121亿元；企业债券净融资增加435亿元，同比少1930亿元；非金融企业境内股票融资769亿元，同比少182亿元。
* 人民币延续微收升，但实际波幅十分有限 * 一带一路峰会召开在即，部分机构借机参与倒量 * 离岸与在岸汇差再度收窄，做空人民币动力有限 * 市场缺乏主题，短期汇价料延续窄幅横盘走势 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月12日 - 人民币兑美元即期周五收盘随中间价微升，但实 际波幅十分有限。交易员称，“一带一路”峰会召开在即，各方都无意“破坏”良好气氛， 部分机构借机参与倒量，争取年度排名，除非市场热炒美联储6月加息，短期汇价料仍延续 窄幅横盘走势。 他们并指出，离岸人民币流动性重归平静，而离岸CNH即期也连两日小幅反弹 ，明显收窄与在岸的价差，这也表明市场做空人民币动力有限。而随着境内银行间市场流动 性趋于平稳偏松，短端掉期点也小幅回落，拉低长端掉期点下探至1,235点的一周低点附近 。 “当前市场波动率太低，一方面管的牢，另一方面没的赚大家都不愿意做，行情就很稳 定，这也是监管层愿意看到的。”一中资行交易员称。 他并表示，由于波动狭窄，目前机构自营盘没有交易机会，只能平客盘和做量