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亚洲 | 2015年 5月 14日 星期四 08:18 BJT

《香港重要政经日程》--5月14日-5月21日

================== 今日重要政经消息=================

5月14日（周四）

*-- 金管局公布4月外汇基金境外资产。

-- 裕元集团 公布首季度业绩。

--09:00 高鑫零售 股东周年大会。

--10:00 中国生命集团 股东周年大会。

--10:00 博雅互动 股东周年大会。

--12:15 电能实业 股东周年大会。

--14:30 国泰君安国际 股东周年大会。

--14:30 中远太平洋 股东周年大会。

--14:45 长江基建 股东周年大会。

--15:00 福寿园 股东周年大会。

================== 近期重要政经消息=================

5月15日（周五）

-- 公布第一季本地生产总值（GDP）。

-- 卜蜂国际 公布首季业绩。

-- 慧聪网 公布首季业绩。

-- 恒生指数公司公布主要指数季度检讨结果。

--10:00 长江生命科技 股东周年大会。

--10:30 九龙仓 股东周年大会。

--10:30 舜宇光学 股东周年大会。

--11:00 深圳国际 股东周年大会。

--11:00 亨得利 股东周年大会。

--14:00 统一企业中国 股东周年大会。

--14:00 利君国际 股东周年大会。

5月18日（周一）

-- 浙江沪杭甬 公布首季业绩。

--09:00 中石化炼化工程 在中国举行股东周年大会。

--09:30 中国北车 股东周年大会。

--10:00 瑞声科技 股东周年大会。

--11:00 神冠控股 股东周年大会。

--12:00 理文造纸 股东周年大会。

--15:00 酷派集团 股东周年大会。

--16:00 中国软件国际 股东周年大会。

5月19日（周二）

-- 公布2-4月失业率。

-- 神州租车 公布首季业绩。

-- 金山软件 公布首季业绩。

--10:00 融创中国 股东周年大会。

--14:00 神州租车 股东周年大会。

--15:30 会德丰 股东周年大会。

--16:00 国电科环 在中国举行股东周年大会。

5月20日（周三）

-- 先进半导体 公布季度业绩。

-- 冠捷科技 公布季度业绩。

5月21日（周四）

-- 公布4月份消费物价指数（CPI）。

-- 联想集团 公布全年业绩。

-- Niraku 公布全年业绩。

-- 百盛集团 公布首季业绩。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
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