意大利数据：第一季GDP按季成长0.3%优于市场预期，因内需回升

第一季GDP是2011年第三季以来首次没有较上年同期衰退。

ISTAT称，第一季GDP成长是受到国内需求上升支撑，弥补了贸易收支的负面影响。

意大利10多年来一直是欧元区表现最低迷的经济体，一般预测今年仍将落后多数欧元国家，尽管意大利今年料自2011年以来首次恢复温和成长。

意大利政府预测今年全年成长率0.7%。

去年第四季GDP确认为持平前季，按年下滑0.5%。

ISTAT在初估值中未公布GDP细项数据，但称工业及农业领域产值扩张，服务业则停滞。

ISTAT公布下列数据细节：

Q1 2015 Q4 2014 Q3 2014

Q/Q (百分比变动率) 0.3 0.0 -0.1