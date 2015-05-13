意大利数据：第一季GDP按季成长0.3%优于市场预期，因内需回升

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
第一季GDP是2011年第三季以来首次没有较上年同期衰退。
ISTAT称，第一季GDP成长是受到国内需求上升支撑，弥补了贸易收支的负面影响。
意大利10多年来一直是欧元区表现最低迷的经济体，一般预测今年仍将落后多数欧元国家，尽管意大利今年料自2011年以来首次恢复温和成长。
意大利政府预测今年全年成长率0.7%。
去年第四季GDP确认为持平前季，按年下滑0.5%。
ISTAT在初估值中未公布GDP细项数据，但称工业及农业领域产值扩张，服务业则停滞。
ISTAT公布下列数据细节：
Q1 2015 Q4 2014 Q3 2014
Q/Q (百分比变动率) 0.3 0.0 -0.1
Y/Y (百分比变动率) 0.0 -0.5 -0.5 (完) (编译 蔡美珍；审校 于春红/张涛)
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