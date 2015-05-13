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货币新闻 | 2015年 5月 13日 星期三 16:05 BJT

表格：LME金属库存最新变化--5月13日

路伦敦5月13日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           337,850              -675
    锡             8,590              持平
    铅           162,525              -75
    锌           446,025            -3,675
    铝         3,816,575           -11,125
    镍           441,042            +1,008
    铝合金        22,220              -120
    NASAA         65,700              -760
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据         库存分布               品种     库存数据        库存分布
 铜    MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>     铅       MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>     锡       MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金   MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>     NASAA    MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 张若琪 审校 于春红)

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