路透调查：韩国央行5月料维持利率不变，更多人预计2015年按兵不动

不过，Im称随着出口持续下滑，预计今年第三季可能有一次降息。

受访的34位分析师中，有16位预计在今年结束前利率都将按兵不动。这16位分析师当中有两位预计央行将在2016年升息。

本次调查中，有18位分析师预计央行在本月或者今年内将降息。

本周稍早时的数据显示，韩国上月百货店销售同比增幅温和反弹；4月房价则是连续第20个月上扬。