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货币新闻 | 2015年 5月 13日 星期三 14:38 BJT

路透调查：韩国央行5月料维持利率不变，更多人预计2015年按兵不动

不过，Im称随着出口持续下滑，预计今年第三季可能有一次降息。

受访的34位分析师中，有16位预计在今年结束前利率都将按兵不动。这16位分析师当中有两位预计央行将在2016年升息。

本次调查中，有18位分析师预计央行在本月或者今年内将降息。

本周稍早时的数据显示，韩国上月百货店销售同比增幅温和反弹；4月房价则是连续第20个月上扬。

韩国4月出口为连续第四个月加速下滑，至两年来最低，受油价下挫以及全球需求疲弱所累，凸显有必要实施更多刺激措施。 (完)

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