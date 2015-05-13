路透调查：韩国央行5月料维持利率不变，更多人预计2015年按兵不动

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
不过，Im称随着出口持续下滑，预计今年第三季可能有一次降息。
受访的34位分析师中，有16位预计在今年结束前利率都将按兵不动。这16位分析师当中有两位预计央行将在2016年升息。
本次调查中，有18位分析师预计央行在本月或者今年内将降息。
本周稍早时的数据显示，韩国上月百货店销售同比增幅温和反弹；4月房价则是连续第20个月上扬。
韩国4月出口为连续第四个月加速下滑，至两年来最低，受油价下挫以及全球需求疲弱所累，凸显有必要实施更多刺激措施。 (完)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。