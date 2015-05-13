台湾股市：随亚股连二日收升，留意外资在期现货动态

路透台北5月13日 - 台湾股市周三连续第二日收高。分析师指出，今日亚股普遍走扬，台股在守稳季线后，也继续呈现技术性反弹，但逢高仍见卖压，令涨幅受限；后市须留意外资在台股期现货市场的动态。

大盘加权股价指数 收报9,724.11点，涨0.45%；今日成交初值 为946.07亿台币，上交易日修正后为892.37亿。

兆丰投顾一不愿具名分析师称，台股已大致反应季报出现汇损的担忧，接下来要观察下周希腊与欧盟债务协商的结果，由于外资在期货布下不少空单，要提防债务协商破裂等黑天鹅事件对股市的杀伤力。

〞外资没道理现货一直买，但在期货一路空，先将其视为避险用途。〞他说。

该分析师认为，若希腊与欧盟债务协商过程顺利，台股在6月中美联储召开利率决议会议前，应该会在9,600点附近的季线与10,000点之间盘整。