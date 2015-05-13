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亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 14:16 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：欧元/美元上涨，中国数据低迷

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    * 欧元/美元上涨0.36%，新西兰元/美元升0.41%，澳元/新西兰元跌0
.61%，美元/韩元升0.32%
    * 日经指数涨0.68%，沪综指涨0.27%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指
数涨0.32%，美国公债收益率报2.2562%，布兰特原油价格升0.64%
    * 美国参议院民主党周二阻挡了对可能促进达成亚太贸易协议的“快
速通道”贸易授权法案的讨论 
    * 中国国家统计局周三公布，4月规模以上工业增加值同比增长5.9%,
逊于预期 
    * 新西兰央行计划进一步限制房屋贷款，目标针对奥克兰 
    (完)
    
        
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 (编译 郑茵 审校 王兴亚)

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