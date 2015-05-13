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亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 14:14 BJT

韩国汇市：韩元兑美元逆转收贬，因进口商美元需求及当局疑似干预

路透5月13日 - 韩国韩元兑美元 周三逆转稍早涨势，下挫至一个月低点，受进口商美元需求打压，且外汇当局疑似进场干预，阻升韩元。

韩元兑美元 国内市场收报1,099.7，为4月14日以来最弱水准，较周二国内收盘价1,095.8贬0.4%。(完)

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全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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