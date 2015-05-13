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亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 14:18 BJT

日本股市：日经指数创两周最高收位，外资买入股指期货带来扶助

路透东京5月13日 - 日本股市周三涨至逾两周高位，从早前跌势中反
弹，有交易商指出，这得益于投资者买入日经指数股指期货的扶助，以及
市场预期日本央行将买入股票。
    
    日经指数 收高0.7%，报19,764.72点，为4月28日以来最高收
位。
    
    东证股价指数 涨0.1%，报1,604.21点。JPX-日经400指数<.JP
XNK400>涨0.2%，报14,497.07点。(完)
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