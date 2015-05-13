表格：德国4月趸售物价较前月上涨0.4%，较上年同期下滑0.9%

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透柏林5月13日 - 德国联邦统计局周三公布，德国4月趸售(批发) 物价较前月上涨0.4%，较上年同期下滑0.9%(3月分别为上涨1.0%和下滑1. 1%)。 具体数据如下: 德国趸售物价 2015年4月 2015年3月 2014年4月 较上月(%) +0.4 +1.0 +0.2 较上年同期(%) -0.9 -1.1 -1.3 WPI(基期为2010年) 105.6 105.2 106.6 (完) (编译 艾茂林; 审校 张若琪)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。