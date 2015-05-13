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债券 | 2015年 5月 13日 星期三 14:20 BJT

表格：德国4月趸售物价较前月上涨0.4%，较上年同期下滑0.9%

路透柏林5月13日 - 德国联邦统计局周三公布，德国4月趸售(批发)
物价较前月上涨0.4%，较上年同期下滑0.9%(3月分别为上涨1.0%和下滑1.
1%)。

    具体数据如下:
    德国趸售物价            2015年4月   2015年3月  2014年4月
      较上月(%)               +0.4         +1.0       +0.2
      较上年同期(%)           -0.9         -1.1       -1.3
      WPI(基期为2010年)      105.6        105.2      106.6
(完)
  
 (编译 艾茂林; 审校 张若琪)
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