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货币新闻 | 2015年 5月 13日 星期三 14:36 BJT

新兴汇市：亚币多数上扬，因预期美国数据疲软及中国出台刺激措施

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 119.86 119.87 +0.01 -0.17 119.66

坡元 1.3349 1.3354 +0.04 -0.67 1.3260

台币 30.674 30.810 +0.44 +3.40 31.718

韩元 1098.89 1095.80 -0.28 +0.04 1099.30

泰铢 33.70 33.82 +0.36 -2.37 32.90

菲律宾披索 44.70 44.79 +0.20 +0.04 44.72

印尼卢比 13183.00 13197.00 +0.11 -6.09 12380.00

印度卢比 64.15 64.17 +0.04 -1.74 63.03

马币 3.6055 3.6175 +0.33 -3.02 3.4965

人民币 6.2050 6.2092 +0.07 -0.02 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 蔡美珍/王颖；审校 艾茂林/王兴亚/张若琪)

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