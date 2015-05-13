新兴汇市：亚币多数上扬，因预期美国数据疲软及中国出台刺激措施

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
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全部现汇报价 (编译 蔡美珍/王颖；审校 艾茂林/王兴亚/张若琪)
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