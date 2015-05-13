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货币新闻 | 2015年 5月 13日 星期三 17:12 BJT

表格：欧元区第一季GDP初值按季成长0.4%，按年成长1.0%

路透布鲁塞尔5月13日 - 欧盟统计局周三公布，欧元区第一季国内生产总值(GDP)初值为较前季增长0.4%，较上年同期增长1.0%。

路透调查中的分析师此前预计，欧元区第一季按季增幅为0.5%，同比增幅为1.1%。

GDP经季节调整增幅(%)：

2015 2014

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欧元区 Q1 调查 Q4 Q3 Q2

较上季 0.4 0.5^ 0.3 0.2 0.1

较上年 1.0 1.1^^ 0.9 0.8 0.8

欧盟

较上季 0.4 0.4 0.3 0.2

较上年 1.4 1.3 1.2 1.3

注：(^)路透访查的56位分析师预估区间为0.3-0.6%

(^^)路透访查的33位分析师预估区间为0.9-1.2% (完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)

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