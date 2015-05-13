表格：欧元区第一季GDP初值按季成长0.4%，按年成长1.0%

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透布鲁塞尔5月13日 - 欧盟统计局周三公布，欧元区第一季国内生产总值(GDP)初值为较前季增长0.4%，较上年同期增长1.0%。
路透调查中的分析师此前预计，欧元区第一季按季增幅为0.5%，同比增幅为1.1%。
GDP经季节调整增幅(%)：
2015 2014
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欧元区 Q1 调查 Q4 Q3 Q2
较上季 0.4 0.5^ 0.3 0.2 0.1
较上年 1.0 1.1^^ 0.9 0.8 0.8
欧盟
较上季 0.4 0.4 0.3 0.2
较上年 1.4 1.3 1.2 1.3
注：(^)路透访查的56位分析师预估区间为0.3-0.6%
(^^)路透访查的33位分析师预估区间为0.9-1.2% (完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。