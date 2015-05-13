日股业绩：日产汽车预测本财年营业利润将增长14.5%

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透横滨5月13日 - 日产汽车 周三预测，年度营业利润将增长14.5%，而之前的一个财年公司获利增长强劲，受益于日圆走弱和北美地区销量大增。
作为以全球销量计日本第二大汽车制造商，日产汽车预计本财年营业利润为6,750亿日圆(56亿美元)，汤森路透调查29位分析师的平均预测是6,900亿日圆。
截至3月止的财年，该公司营业利润增长18%至5,895.6亿日圆，大致符合5,870亿日圆的平均预估。
其还假设当前财年美元兑日圆的平均汇价在115，欧元兑日圆的平均汇价在130。(完) (编译 王洋; 审校 张明钧)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。