日股业绩：日产汽车预测本财年营业利润将增长14.5%

路透横滨5月13日 - 日产汽车 周三预测，年度营业利润将增长14.5%，而之前的一个财年公司获利增长强劲，受益于日圆走弱和北美地区销量大增。

作为以全球销量计日本第二大汽车制造商，日产汽车预计本财年营业利润为6,750亿日圆(56亿美元)，汤森路透调查29位分析师的平均预测是6,900亿日圆。

截至3月止的财年，该公司营业利润增长18%至5,895.6亿日圆，大致符合5,870亿日圆的平均预估。