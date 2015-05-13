表格：欧元区3月工业生产较前月下降0.3%，较上年同期增长1.8%

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
较上年同期 欧元区19国 2014年10月 11月 12月 2015年1月 2月 3月 整体产出 0.8 -0.5 0.8 0.7 1.9 1.8 半成品 -0.5 -0.7 0.2 -0.1 -0.2 0.0 能源 -2.3 -5.3 -1.9 2.7 7.0 3.8 资本财 1.6 -0.8 2.0 0.2 1.2 0.3 耐用消费品 0.5 0.2 1.0 0.3 0.8 -1.7 非耐用消费品 3.6 3.4 1.8 0.8 2.6 5.7 较前月变动百分比和较上年同期变动百分比是根据工作日调整来计算。(完) (编译 郑茵/艾茂林; 审校 张若琪/王洋)
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