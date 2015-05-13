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货币新闻 | 2015年 5月 13日 星期三 17:12 BJT

表格：欧元区3月工业生产较前月下降0.3%，较上年同期增长1.8%

较上年同期
    欧元区19国     2014年10月   11月    12月    2015年1月  2月      3月
    整体产出           0.8     -0.5      0.8      0.7      1.9      1.8
    半成品            -0.5     -0.7      0.2     -0.1     -0.2      0.0
    能源              -2.3     -5.3     -1.9      2.7      7.0      3.8
    资本财             1.6     -0.8      2.0      0.2      1.2      0.3
    耐用消费品         0.5      0.2      1.0      0.3      0.8     -1.7
    非耐用消费品       3.6      3.4      1.8      0.8      2.6      5.7
        较前月变动百分比和较上年同期变动百分比是根据工作日调整来计算。(完)
    
  
 (编译 郑茵/艾茂林; 审校 张若琪/王洋)

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