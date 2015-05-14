重温稿-路透调查：韩国央行5月料维持利率不变，更多人预计2015年按兵不动

路透首尔5月13日 - 韩国央行本周料将维持利率不变；高层决策者热烈谈论在货币和财政刺激措施实施后，将迎来经济复苏。

路透调查访问的34名分析师中有30人预计，韩国央行本周将维持基准利率在1.75%不变，另外四人预计降息至1.5%。

受访者的看法大致分为两派--一派认为本周降息，另一派则预计今年年底前将按兵不动。与3月调查相比，认为2015年余下时间按兵不动的分析师数量增加。

一些分析师收回原来认为央行会降息的看法，原因是最近几周官员的讲话对经济复苏进展比较乐观。

“我们需要更多时间来观察经济。政府和央行对经济的看法更趋乐观基调，因为4月消费指标有所改善，”IM Investment & Securities首席分析师Im No-jung表示。

不过，Im称随着出口持续下滑，预计今年第三季可能有一次降息。

受访的34位分析师中，有16位预计在今年结束前利率都将按兵不动。这16位分析师当中有两位预计央行将在2016年升息。

本次调查中，有18位分析师预计央行在本月或者今年内将降息。

本周稍早时的数据显示，韩国上月百货店销售同比增幅温和反弹；4月房价则是连续第20个月上扬。