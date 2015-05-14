重温稿-路透调查：韩国央行5月料维持利率不变，更多人预计2015年按兵不动

标题新闻：三星电子设立新的合约芯片制造部门，负责为客户生产手机芯片及其他非存储芯片
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路透首尔5月13日 - 韩国央行本周料将维持利率不变；高层决策者热烈谈论在货币和财政刺激措施实施后，将迎来经济复苏。
路透调查访问的34名分析师中有30人预计，韩国央行本周将维持基准利率在1.75%不变，另外四人预计降息至1.5%。
受访者的看法大致分为两派--一派认为本周降息，另一派则预计今年年底前将按兵不动。与3月调查相比，认为2015年余下时间按兵不动的分析师数量增加。
一些分析师收回原来认为央行会降息的看法，原因是最近几周官员的讲话对经济复苏进展比较乐观。
“我们需要更多时间来观察经济。政府和央行对经济的看法更趋乐观基调，因为4月消费指标有所改善，”IM Investment & Securities首席分析师Im No-jung表示。
不过，Im称随着出口持续下滑，预计今年第三季可能有一次降息。
受访的34位分析师中，有16位预计在今年结束前利率都将按兵不动。这16位分析师当中有两位预计央行将在2016年升息。
本次调查中，有18位分析师预计央行在本月或者今年内将降息。
本周稍早时的数据显示，韩国上月百货店销售同比增幅温和反弹；4月房价则是连续第20个月上扬。
韩国4月出口为连续第四个月加速下滑，至两年来最低，受油价下挫以及全球需求疲弱所累，凸显有必要实施更多刺激措施。 (完)
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路透意大利巴里5月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五称，IMF和欧元区政府借款人需要更多时间，才能就希腊债务减免达成协议，因欧元区的意图尚不十分明确。
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