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亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 14:45 BJT

日本个股：日本显示器预计当前季度将由亏转盈，受益于中国订单增长

路透东京5月13日 - 日本显示器公司(JDI) 周三预计，当前季度将由亏损转至营业获利，因中国手机厂商的订单走强，相较之下另一家对手夏普 正在求助于银行。

日本显示器表示，预计4-6月当季获利20亿日圆(1,670万美元)，上年同期则为亏损127亿日圆。

截至3月的财年，日本显示器营业利润下降至51亿日圆；而前一年度则为276亿日圆，受来自亚洲竞争对手激烈竞争的打压。汤森路透采访的17位分析师的平均预估与这基本相符。(完) (编译 王洋; 审校 张若琪)

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