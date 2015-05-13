日本个股：日本显示器预计当前季度将由亏转盈，受益于中国订单增长

截至3月的财年，日本显示器营业利润下降至51亿日圆；而前一年度则为276亿日圆，受来自亚洲竞争对手激烈竞争的打压。汤森路透采访的17位分析师的平均预估与这基本相符。(完) (编译 王洋; 审校 张若琪)