日本个股：日本显示器预计当前季度将由亏转盈，受益于中国订单增长

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京5月13日 - 日本显示器公司(JDI) 周三预计，当前季度将由亏损转至营业获利，因中国手机厂商的订单走强，相较之下另一家对手夏普 正在求助于银行。
日本显示器表示，预计4-6月当季获利20亿日圆(1,670万美元)，上年同期则为亏损127亿日圆。
截至3月的财年，日本显示器营业利润下降至51亿日圆；而前一年度则为276亿日圆，受来自亚洲竞争对手激烈竞争的打压。汤森路透采访的17位分析师的平均预估与这基本相符。(完) (编译 王洋; 审校 张若琪)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。