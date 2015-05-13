全球贸易：欧盟将对中国等国矽电钢进口课征反倾销税

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透布鲁塞尔5月13日 - 欧盟周四起将对来自中国、日本、俄罗斯、韩国及美国的进口取向性矽电钢(GOES)课征反倾销税。
欧盟执委会设定的税率，最低为俄罗斯的21.6%，最高为日本的35.9%。欧洲钢铁厂商协会Eurofer是在2014年6月提出申诉。
对中国的课征税率为28.7%，美国为22%，韩国为22.8%。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。