国际油市：油价延续升势，因美国原油库存或连续第二周下降

石油输出国组织(OPEC)调高2015年全球原油需求增幅预估至118万桶/日，高于先前预估的117万桶/日，在此同时投资人则是将供给过剩疑虑抛诸脑后。

0624GMT，6月布兰特原油期货 上涨0.58美元至每桶67.44美元，美国原油期货 上涨0.64美元至每桶61.39美元，稍早一度触及61.83美元的高点。

美国原油及布兰特原油周二分别上涨2.5%及3%，受助于美元走软及中东地缘政治紧张情势。

沙特在五日休兵之前带头对也门(叶门)发动空袭，令人担心中东原油供应安全。

美国石油协会(API)周二公布，最新一周美国原油、汽油和馏分油库存全部减少。

美国石油协会公布，截至5月8日当周美国原油库存减少200万桶，至4.819亿桶。分析师预估为增加38.6万桶。API称，库欣库存减少82.7万桶。

谘询机构PIRA Energy在一份报告中称，库欣库存可能已过高峰，因其收纳来自加拿大及美国中部的原油减少。(完)

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