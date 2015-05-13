更新版 1-德国经济：一季度GDP增幅低于预期，受全球贸易疲软的拖累

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
“但没必要觉得痛苦--欧元疲弱，利率很低，这两个因素都预示着未来数个季度会有较强的增长，”他说。
统计局称公共和民间消费，加上建筑和设备投资，都给经济增长带来正面贡献。贸易构成拖累，因进口增长快过出口。
虽然德国经济过去十年多数时间是以出口为导向，但目前推动增长的主要力量是家庭支出，因欧元区贸易伙伴国状况疲弱，加上国际危机，都削弱了外部对德国商品和服务的需求。
未经调整的数据显示，2015年第一季德国经济较上年增长1.1%，逊于路透调查预估的增长1.2%。
德国经济2014年扩张1.6%，外界广泛预计今年表现会更好。政府上月将今明两年增长率预估上调至1.8%，归功于就业增长、薪资上涨、低油价和疲弱欧元。(完)
(编译 白云/艾茂林; 审校 李婷仪/王兴亚)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)