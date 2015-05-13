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货币新闻 | 2015年 5月 13日 星期三 14:56 BJT

更新版 1-德国经济：一季度GDP增幅低于预期，受全球贸易疲软的拖累

“但没必要觉得痛苦--欧元疲弱，利率很低，这两个因素都预示着未来数个季度会有较强的增长，”他说。

统计局称公共和民间消费，加上建筑和设备投资，都给经济增长带来正面贡献。贸易构成拖累，因进口增长快过出口。

虽然德国经济过去十年多数时间是以出口为导向，但目前推动增长的主要力量是家庭支出，因欧元区贸易伙伴国状况疲弱，加上国际危机，都削弱了外部对德国商品和服务的需求。

未经调整的数据显示，2015年第一季德国经济较上年增长1.1%，逊于路透调查预估的增长1.2%。

德国经济2014年扩张1.6%，外界广泛预计今年表现会更好。政府上月将今明两年增长率预估上调至1.8%，归功于就业增长、薪资上涨、低油价和疲弱欧元。(完)

(编译 白云/艾茂林; 审校 李婷仪/王兴亚)
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