欧元区金融：与欧洲央行政策有关的金融稳定性风险受控--央行执委科尔

路透法兰克福5月13日 - 欧洲央行执委科尔在周三发表的讲话中称，欧洲央行将监控金融业出现的严重失衡问题，但相信此类风险在目前都受到控制。

他在讲话中谈到，一些经济学家担心，处在纪录低点的借贷成本和央行的购债行动可能加剧泡沫，比如说，加剧房地产市场的泡沫。

“我们认真看待金融稳定性风险，并密切监控金融行业的严重失衡问题，”科尔在周三的一次会议上发表讲话时说。

“在这种环境下，我们认为与我们政策举措有关的金融稳定性风险将是受到控制的。”(完)