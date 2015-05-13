欧元区金融：与欧洲央行政策有关的金融稳定性风险受控--央行执委科尔

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透法兰克福5月13日 - 欧洲央行执委科尔在周三发表的讲话中称，欧洲央行将监控金融业出现的严重失衡问题，但相信此类风险在目前都受到控制。
他在讲话中谈到，一些经济学家担心，处在纪录低点的借贷成本和央行的购债行动可能加剧泡沫，比如说，加剧房地产市场的泡沫。
“我们认真看待金融稳定性风险，并密切监控金融行业的严重失衡问题，”科尔在周三的一次会议上发表讲话时说。
“在这种环境下，我们认为与我们政策举措有关的金融稳定性风险将是受到控制的。”(完)
(编译 郑茵 审校 于春红)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。