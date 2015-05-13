投行观点：野村首予绿地香港＂买入＂评级，目标价10.3港元

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透香港5月13日 - 投行野村国际周三发表报告，给予中国大型房地产商绿地集团香港分支--绿地香港 ＂买入＂初始评级，目标价10.3港元，较现价有逾三成潜在上升空间。
野村表示，看好该公司的高速增长、多样化业务发展例如房地产互联网金融平台及房地产投资基金，以及母公司在管理、融资及土地储备等方面的强力支持。
绿地集团两年前收购盛高置地，并改名为绿地香港。报告预估，绿地香港2015年可实现合同销售额49%的增长，超逾原订180亿元人民币目标，增至192亿元。此外，报告预测公司股本回报率（ROE）将于2017年内升至19%水平附近，总资产周转率将提高至0.27倍，均高于行业平均水平。
此外，野村表示，预期今年将有四大因素可能成为绿地香港股价的催化剂，包括：推出第二期的房地产投资基金，完成投资额10亿美元；第三季度将有更多的互联网金融产品陆续投放；强大的销售资源支撑公司超额完成全年180亿元人民币的销售目标；以及获母公司注入资产。
绿地香港尾盘股价升逾2%，报7.79港元，过去一个月涨逾49%。（完） (发稿 黄思艺；; 审校 梁慧仪/杨淑祯)
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