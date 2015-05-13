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市场报道 | 2015年 5月 13日 星期三 15:10 BJT

《汇市简讯》英镑静候英国央行通胀报告和卡尼讲话，以及英国数据

0650GMT

* 英国央行通胀报告定于0930公布，预计语气偏强硬

* 英国央行总裁卡尼简布会0930GMT开始，可能谈及大选后的英镑涨势

* 英镑兑美元周二创出五个月高位1.5710，此前升破200日移动均线

* 1.5642是创高位后回调所及低点，亚洲时段交投区间为1.5660-1.5688

* 周二升破200日移动均线是受英国3月工业生产数据鼓舞

* 0830GMT迎来英国每周薪资所得和就业数据，每周薪资所得预计上涨1.7%，ILO失业率料为5.5% (完)

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全部现汇报价 (编译 艾茂林; 审校 张明钧)

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