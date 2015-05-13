企业并购：黑石及PAG料竞购日本Simplex，价值约12.5亿美元--消息

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京5月13日 - 知情消息人士指出，美国私人直接投资公司黑石集团 、香港PAG及日本地产公司Hulic 等企业，都有可能出价竞购地产资产管理公司Simplex Investment Advisors，这项交易可能约达1,500亿日圆(12.5亿美元)。
消息人士向路透表示，美国地产投资基金Aetos Capital Real Estate决定出售Simplex，第一轮竞价将在本月底前结束。
一些资金充沛的外国投资者正在寻觅日本投资机会，尽管潜在目标数量日益减少。目前借贷成本低廉，且日圆兑美元已由2012年纪录高位贬值近60%，对美国投资人而言，日本资产变得更加便宜。
另一方面，对于Hulic这样的日本买家而言，收购Simplex可以协助拓展国内版图。Simplex旗下拥有房地产投资信托SIA Reit的管理公司Simplex REIT Partners。
黑石、PAG及Hulic的主管人士拒绝评论。
日本首相安倍晋三任内的强力宽松政策，已经推升日本房地产等资产价值。
“日本市场目前已经过度火热，投资机会有限，”一名并未参与这项交易的房地产经纪商称。“地产业主惜售资产，就算要卖，价格也太高。”
Simplex旗下资产包括东京迪士尼附近一栋旅馆，及东京丰洲一栋12层楼办公大楼，此处接近2020年东京奥运的一处场馆。另外，在东京青山还有一栋九层楼写字楼。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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