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亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 15:33 BJT

企业并购：黑石及PAG料竞购日本Simplex，价值约12.5亿美元--消息

路透东京5月13日 - 知情消息人士指出，美国私人直接投资公司黑石集团 、香港PAG及日本地产公司Hulic 等企业，都有可能出价竞购地产资产管理公司Simplex Investment Advisors，这项交易可能约达1,500亿日圆(12.5亿美元)。

消息人士向路透表示，美国地产投资基金Aetos Capital Real Estate决定出售Simplex，第一轮竞价将在本月底前结束。

一些资金充沛的外国投资者正在寻觅日本投资机会，尽管潜在目标数量日益减少。目前借贷成本低廉，且日圆兑美元已由2012年纪录高位贬值近60%，对美国投资人而言，日本资产变得更加便宜。

另一方面，对于Hulic这样的日本买家而言，收购Simplex可以协助拓展国内版图。Simplex旗下拥有房地产投资信托SIA Reit的管理公司Simplex REIT Partners。

黑石、PAG及Hulic的主管人士拒绝评论。

日本首相安倍晋三任内的强力宽松政策，已经推升日本房地产等资产价值。

“日本市场目前已经过度火热，投资机会有限，”一名并未参与这项交易的房地产经纪商称。“地产业主惜售资产，就算要卖，价格也太高。”

Simplex旗下资产包括东京迪士尼附近一栋旅馆，及东京丰洲一栋12层楼办公大楼，此处接近2020年东京奥运的一处场馆。另外，在东京青山还有一栋九层楼写字楼。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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