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亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 15:26 BJT

全球金市：金价接近一周高点，受避险买盘支撑

一般来说，公债收益率上扬会降低零收益黄金的投资需求。

汇丰分析师James Steel表示，“黄金面临的问题，在于是否会因为美元走软而取得更多上涨动能，还是会受到公债收益率上扬打压、从而扭转涨势。”

“看来汇市对于助力金价的影响性较大，至少近期而言是如此，虽然金价正遭遇每盎司1,200美元的心理关卡阻力。”

今日稍晚美国公布零售销售数据前，美元亦处于守势。

金融市场正密切观察美国数据，以评断美国经济力道，以及会对美国联邦储备理事会(FED/美联储)利率政策造成何种影响。

强劲数据可能引发提前升息，从而提振美元、打击不具利息收益的黄金。

交易商正关注一连串欧洲及美国数据，以寻求方向。

若数据公布后美元或全球股市进一步走软，则可能提振黄金避险需求。

目前看来，亚洲股市周三上涨，尽管中国公布一系列令人失望的经济报告，投资人将焦点放在冀望北京当局进一步放宽政策，以避免这全球第二大经济体陷入更大幅度的滑坡。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1195.2 2.1 0.18

现货银 16.61 0.06 0.36

现货铂金 1130.99 -1.01 -0.09

现货钯金 785.55 3.05 0.39

COMEX期金 1194.5 2.1 0.18

COMEX期银 16.63 0.104 0.63

汇率

欧元/美元 1.1252

美元指数 94.367

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/张明钧; 审校 郑茵/张若琪)

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