全球金市：金价接近一周高点，受避险买盘支撑

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
一般来说，公债收益率上扬会降低零收益黄金的投资需求。
汇丰分析师James Steel表示，“黄金面临的问题，在于是否会因为美元走软而取得更多上涨动能，还是会受到公债收益率上扬打压、从而扭转涨势。”
“看来汇市对于助力金价的影响性较大，至少近期而言是如此，虽然金价正遭遇每盎司1,200美元的心理关卡阻力。”
今日稍晚美国公布零售销售数据前，美元亦处于守势。
金融市场正密切观察美国数据，以评断美国经济力道，以及会对美国联邦储备理事会(FED/美联储)利率政策造成何种影响。
强劲数据可能引发提前升息，从而提振美元、打击不具利息收益的黄金。
交易商正关注一连串欧洲及美国数据，以寻求方向。
若数据公布后美元或全球股市进一步走软，则可能提振黄金避险需求。
目前看来，亚洲股市周三上涨，尽管中国公布一系列令人失望的经济报告，投资人将焦点放在冀望北京当局进一步放宽政策，以避免这全球第二大经济体陷入更大幅度的滑坡。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1195.2 2.1 0.18
现货银 16.61 0.06 0.36
现货铂金 1130.99 -1.01 -0.09
现货钯金 785.55 3.05 0.39
COMEX期金 1194.5 2.1 0.18
COMEX期银 16.63 0.104 0.63
汇率
欧元/美元 1.1252
美元指数 94.367
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/张明钧; 审校 郑茵/张若琪)
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