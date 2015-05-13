更新版 1-日本经济：正在摆脱去年增税影响，步入成长轨道--总裁黑田东彦

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
日本央行上月维持货币政策不变，尽管央行同时还调降了物价预估，因油价下滑以及消费疲软导致通胀停滞，进一步远离央行的2%通胀率目标。
黑田重申央行观点，即日本有可能在下一财年的上半年左右达成2%通胀目标，因为经济持续温和复苏。日本的下一财年始于明年4月。
“经济中的闲置产能大致已经消失，”他表示。
黑田再次重申，日本有必要采取措施以弥补千疮百孔的财政。
他曾呼吁把上调消费税作为恢复日本财政状况的关键手段之一，但这次他给予淡化处理，表示要由政府和议会决定，什么样的政策组合能最大限度地降低日本的巨额公共债务。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。