更新版 1-日本经济：正在摆脱去年增税影响，步入成长轨道--总裁黑田东彦

日本央行上月维持货币政策不变，尽管央行同时还调降了物价预估，因油价下滑以及消费疲软导致通胀停滞，进一步远离央行的2%通胀率目标。

黑田重申央行观点，即日本有可能在下一财年的上半年左右达成2%通胀目标，因为经济持续温和复苏。日本的下一财年始于明年4月。

“经济中的闲置产能大致已经消失，”他表示。

黑田再次重申，日本有必要采取措施以弥补千疮百孔的财政。