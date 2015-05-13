《综述》法国GDP增幅超越预估显示经济积聚动能，德国增长放缓

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
中国周三公布的规模以上工业增加值、社会消费品零售总额和固定资产投资均逊于预期，令人愈发预计政府将必须加大力度提振经济增长。
身为全球第二大经济体的中国，是吸收德国商品和服务的庞大市场。
“疲弱的全球贸易正在冲击德国工业...而如果消费者开始压抑支出，整体经济增长将迅速下滑，”VP Bank首席分析师Thomas Gitzel说。
西班牙两周前公布第一季经济增长0.9%，创2007年以来最快增速，伙伴国同季表现很可能难以超越。
西班牙政府将2015年经济增长率目标调高至2.9%，并表示复苏进程中的最大薄弱点之一--高达24%的失业率，下降速度将快于此前预期。
芬兰统计局公布的初值显示，该国第一季GDP萎缩0.1%。芬兰经济已经连续三年萎缩，尚未恢复到2008年的产出水平。(完)
(编译 王洋/张若琪/艾茂林; 审校 蔡美珍/张明钧)
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