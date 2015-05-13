日本个股：日产汽车表示，总体上并不担心中国汽车市场

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透5月13日 - 日产汽车 执行长戈恩(Carlos Ghosn)表示，总体上并不担心中国汽车市场，轿车的零售销售仍维持强劲。
戈恩称，日产1-4月中国轿车零售销售较上年同期增长20%，行业增幅为12%。
他称，整体上俄罗斯市场今年料下降30%，预计日产汽车市场份额将增加，但销量下降。
戈恩称，该公司在日本的产量将上升，预计2016年产量将回升至100万辆。(完)
(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。