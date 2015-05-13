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亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 15:33 BJT

日本个股：日产汽车表示，总体上并不担心中国汽车市场

路透5月13日 - 日产汽车 执行长戈恩(Carlos Ghosn)表示，总体上并不担心中国汽车市场，轿车的零售销售仍维持强劲。

戈恩称，日产1-4月中国轿车零售销售较上年同期增长20%，行业增幅为12%。

他称，整体上俄罗斯市场今年料下降30%，预计日产汽车市场份额将增加，但销量下降。

戈恩称，该公司在日本的产量将上升，预计2016年产量将回升至100万辆。(完)

(编译 于春红; 审校 蔡美珍)

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