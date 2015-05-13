台湾债市：10年券殖利率收低，因美债价格初步止跌回稳

* 美债价格跌势回稳，后续标债仍有变数 * 台债虽具资金与筹码优势，但追价意愿低 * 台债料陷入狭幅整理格局，待美债指引 路透台北5月13日 - 台湾10年增额公债104/5R期 发行前交易殖利率周三收低。交易员表示 ，因美债价格跌势回稳，且10年现券104/5筹码集中，空方缺乏施力点。不过交易商追价意愿也不高，殖利率 仅能在窄幅区间盘整。 他们指出，国际债市能否守稳仍是影响台债主要因素，从技术线型看，虽然美国指标10年期公债US10YT= RR殖利率出现两根上影线，但还不能确立在高档已获得有效支撑。不过台债具备资金与筹码优势，纵有反弹 ，空间也有限。 〞美债还不稳，但台债又有筹码保护，只能且战且走。〞一位证券商交易员说。 他认为，美国本周还要标售240亿美元10年期公债和160亿美元的30年期公债，标售结果仍有待观察，尤其 是30年公债在油价反弹、通缩隐忧减缓等不利条件影响下，殖利率标高的机会不低。 不过台债有资金与筹码面的保护，纵然美债仍有走弱机会，但台债表现也将相对稳健。 一银行交易员指出，银行间资金相当丰沛，近期10年券殖利率在1.60%以上即见大型行库承接。 证券商交易员也表示，10年现券104/5近日借券完全没有挂价，显示握有筹码者已达成不借券的默契，空 方面对此一现实也只能低头。 交易员预估，明日五年债104/6期 殖利率主交投区间暂看在1.00-1.05%；10年增额券104/5R 期 则料在1.58-1.63%。 美国公债周二持稳，因部份买家回到市场，扶助提振财政部标售240亿美元三年期公债的需求，此为本周 总计640亿美元公债供应的第一批。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/6 -0.73 1.0215 1.0185-1.0250 5.0 10 104/5R -1.32 1.6038 1.5999-1.6066 103.0 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 5月13日(三):欧元区GDP第一季初值；法国国内生产总值(GDP)第一季初值；德国GDP第一季初值；美国进 口/出口物价；美国4月零售销售；美国3月企业库存；冰岛央行公布利率决定。英国央行公布季度通胀报告； 5月14日(四) 美国4月最终需求生产者物价指数(PPI)；美国核心最终需求PPI；加拿大3月新屋价格指数；菲律宾央行举 行货币政策会议；欧洲复兴开发银行2015年会暨商业论坛；英国《经济学人》和希腊政府主办圆桌会议，希腊 总理和财长等发表主旨演讲； 5月15(五) 韩国央行公布利率决定；日本央行总裁黑田东彦在读卖国际经济协会发表演说；日本4月消费者信心指数 ；欧元区3月贸易收支；美国5月纽约联储制造业指数；加拿大3月制造业销售；美国4月工业生産和制造业産出 ；美国5月路透/密西根大学消费者信心指数初值；美国3月资本流动数据。 30 104/4 没有成交 20 104/2 没有成交 10 104/5 没有成交 5 104/6 1.0215 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)