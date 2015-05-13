《路透晚报》--5月13日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创两周最高收位，外资买入股指期货带来扶助

日本股市周三涨至逾两周高位，从早前跌势中反弹，有交易商指出，这得益于投资者买入日经指数股指期货的扶助，以及市场预期日本央行将买入股票。

日经指数收高0.7%，报19,764.72点，为4月28日以来最高收位。东证股价指数涨0.1%，报1,604.21点。JPX-日经400指数涨0.2%，报14,497.07点。

--中国股市：沪综指收跌结束三连涨，金融、电力等蓝筹板块走势低迷

中国股市沪综指收跌，结束此前连续三日涨势。分析师指出，连续反弹之后主板今日走势乏善可陈，大盘上攻无力，券商、保险和电力等主力蓝筹板块表现低迷，降息利好的政策边际效应明显减弱，预计大盘短线维持震荡整理格局。

沪综指收报4,375.76点，跌25.46点或0.58%。上证A股今日成交7,755.56亿元人民币，上日为7,882.47亿元。沪深300指数收报4,718.44点，跌0.61%。

--香港股市：收低，因中国公布的经济数据较疲弱

香港股市收低，由早盘的上涨转为下跌，因最新数据显示4月中国经济失去更多动能。恒生指数跌0.6%报27,249.28点，恒生国企指数下挫0.8%报13,859.55点。

--汇市：欧元上涨，因德国较美国公债利差收窄

欧元并未理会德国经济增长数据逊于预期的结果，而是从德国较美国公债利差收窄中获取支撑，欧元兑美元上涨。欧元全面走强，兑美元涨0.4%至1.1260美元，兑日圆涨0.3%至134.81日圆。其表现亦好于英镑。美元指数下跌0.2%至94.375，脱离周一所创一周高点95.258。

--欧元债市：德国标售10年期公债测试市场胃口，寄望资金重返

德国将标售10年期公债，测试投资者对其债券的胃口，寄望较高的收益率将吸引资金重回欧元债市，并帮助稳定市场。标售开始前二级市场上收益率小降，但相比德国4月中旬最近一次标债时的收益率仍高出不止0.5%。德国10年期公债收益率周三下跌2个基点，至0.66%。

--国际油市：油价延续升势，因美国原油库存或连续第二周下降

原油价格延续涨势，前一日录得数周来最大单日涨幅，因市场押注随着产出的放缓，美国原油库存将连续第二周下降。0835GMT，6月布兰特原油期货上涨0.65美元至每桶67.51美元，美国原油期货上涨0.71美元至每桶61.47美元，稍早一度触及61.83美元的高点。

--全球金市：金价接近一周高点，受避险买盘支撑

黄金扩大涨幅，接近一周高点，受美元走软支撑。不过公债收益率(殖利率)上涨以及围绕美国升息时间的不确定性，抑制了涨势。0837GMT，现货金报每盎司1,194.00美元，距离周二所及一周高点1,196.60不远。上日美元贬值，而且全球债市波动打击了股市，使黄金获得避险买盘，上涨近1%。

--金属期市：伦铜接近一周高点，中国数据重燃宽松希望

伦敦期铜小幅回升并接近一周高点，弱于预期的中国经济数据助长关于中国进一步放松政策的希望，缓解了对于铜需求疲弱的担忧。0838GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期转为小跌0.1%，报每吨6,434.0美元，前一日上涨1.3%并一度触及5月5日以来高位6,459美元。