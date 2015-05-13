印度股市：汇丰控股将印度股市评级下调至“减持”

路透孟买5月13日 - 汇丰控股将印度股市评级从“增持”下调至“减持”，称在上市公司获利料将放缓以及降息可能性减弱之际，市场呈现超买。

这是自印度股市去年上涨以来，首家大型外国银行下调印度股市的评级至减码。印度股市两指标股指NSE 和BSE 指数均在3月初触及纪录高位。

过去几周印度股市的光芒转淡，因对于可替代最低税收(MAT)的愤怒情绪打压股市人气。而对于改革步伐放缓的担忧也助长了跌势。

虽然汇丰没有直接提及改革，但建议投资者降低印度股市的持仓。

“印度仍是亚洲超买最严重的股市之一，但获利增速正在放缓，而且也几乎没有降息的空间，”汇丰在周三的报告中称。

排除日本第一三共 出售Sun Pharmaceutical Industries 的大额交易，过去16个交易日外资供给在印度股市卖超近22亿美元现货股票。