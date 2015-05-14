基金观点：中国债市的慢牛格局来临--元大宝来投信

路透台北5月14日 - 台湾最大投信公司--元大宝来投信周四指出，近日中国财政部、人民银行、银监会联合发文，规定采用定向承销方式发行地方债，而地方债将纳入抵押品框架，允许地方债纳入中央国库和试点地区地方国库现金管理的抵押品范围，纳入中国央行常备借贷便利(SLF)，中期借贷便利(MLF)和抵押补充贷款(PSL)的抵押品范围，以及纳入商业银行质押贷款的抵押品范围，可按规定在交易场所开展回购交易。

地方债纳入抵押品框架，除了存量债务中到期的银行贷款部分可直接置换成地方债、不挤占原有配债资金，银行亦可通过PSL、SLF、国库现金等多种方式获取较低成本资金，缓解因负债端成本过高而不愿购债的压力。另外，文件规定采用定向承销方式发行地方债，地方债发行冲击隐忧解除，长端国债利率也有望逐步回落。总体来看，此次地方债定向发行的政策有利于短期经济增长的稳定，而该政策一方面可以解决央行基础货币投放的问题，另一方面可以解决地方政府融资的问题，从而达到一举两得的效果，对债券市场亦将更为有利。

出于对经济增速放缓和通缩的预期，中国人民银行5月10日实施了半年以来的第三次降息。这与2008年经济增速放缓时采取的措施一致，2008年9-12月期间，央行曾五次降息，同时也有四次降低存款准备金率。中国人民银行决定，自今年5月11日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率。金融机构1年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%；1年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%，同时结合推进利率市场化改革，将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍；其他各档次贷款及存款基准利率、个人住房公积金存贷款利率相应调整。

值得注意的是，最近两次的降息和降准前，市场都有较为强烈的预期，且以国外媒体率先报导预期开始，似乎透露出央行对货币政策预期的引导在加强。目前央行货币政策已经实质上转向宽松，受通胀走低的影响，尽管名目利率水准较低，实际利率水准仍在1%左右，虽然仍有下降的空间，但考虑到未来通胀的回升，实际利率将自行回落，下半年降息的机率将逐步降低。此外随着利率市场化不断推进，货币市场利率更大程度上影响着金融资产的定价，未来仍有较大的降准空间，目前货币市场利率处于较低水准，但与2008年之最宽松时期相比，仍有机会继续回落至2%的水准，在套利交易的驱动下，短期国债价格将随货币市场利率继续下行而上扬。