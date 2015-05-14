基金观点：中国债市的慢牛格局来临--元大宝来投信

香港数据：4月底止外汇基金境外资产增至32,351亿港元--金管局
路透香港5月12日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至今年4月底止外汇基金境外资产为32,351亿港元，较3月底增加371亿港元。
路透台北5月14日 - 台湾最大投信公司--元大宝来投信周四指出，近日中国财政部、人民银行、银监会联合发文，规定采用定向承销方式发行地方债，而地方债将纳入抵押品框架，允许地方债纳入中央国库和试点地区地方国库现金管理的抵押品范围，纳入中国央行常备借贷便利(SLF)，中期借贷便利(MLF)和抵押补充贷款(PSL)的抵押品范围，以及纳入商业银行质押贷款的抵押品范围，可按规定在交易场所开展回购交易。
地方债纳入抵押品框架，除了存量债务中到期的银行贷款部分可直接置换成地方债、不挤占原有配债资金，银行亦可通过PSL、SLF、国库现金等多种方式获取较低成本资金，缓解因负债端成本过高而不愿购债的压力。另外，文件规定采用定向承销方式发行地方债，地方债发行冲击隐忧解除，长端国债利率也有望逐步回落。总体来看，此次地方债定向发行的政策有利于短期经济增长的稳定，而该政策一方面可以解决央行基础货币投放的问题，另一方面可以解决地方政府融资的问题，从而达到一举两得的效果，对债券市场亦将更为有利。
出于对经济增速放缓和通缩的预期，中国人民银行5月10日实施了半年以来的第三次降息。这与2008年经济增速放缓时采取的措施一致，2008年9-12月期间，央行曾五次降息，同时也有四次降低存款准备金率。中国人民银行决定，自今年5月11日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率。金融机构1年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%；1年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%，同时结合推进利率市场化改革，将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍；其他各档次贷款及存款基准利率、个人住房公积金存贷款利率相应调整。
值得注意的是，最近两次的降息和降准前，市场都有较为强烈的预期，且以国外媒体率先报导预期开始，似乎透露出央行对货币政策预期的引导在加强。目前央行货币政策已经实质上转向宽松，受通胀走低的影响，尽管名目利率水准较低，实际利率水准仍在1%左右，虽然仍有下降的空间，但考虑到未来通胀的回升，实际利率将自行回落，下半年降息的机率将逐步降低。此外随着利率市场化不断推进，货币市场利率更大程度上影响着金融资产的定价，未来仍有较大的降准空间，目前货币市场利率处于较低水准，但与2008年之最宽松时期相比，仍有机会继续回落至2%的水准，在套利交易的驱动下，短期国债价格将随货币市场利率继续下行而上扬。
中国境内债市受惠于宽松政策的发酵，境外债市也随着人民币汇率趋于稳定和CNH市场流动性改善，离岸人民币债券价格自4月起持续上涨。依据HSBC点心债指数显示，4月份投资级点心债上涨1.13%，高收益点心债指数上涨2.05%，惟由于中国经济放缓，近期偶有负面信用事件传出(佳兆业、永晖焦煤)，因此对于标的选择仍须相对谨慎，故较为看好投资级债券之表现。总体而言，近期美元震荡调整减缓人民币汇率贬值压力，包括离岸人民币债券等在内的人民币资产配置价值在上升；另一方面，尽管央行在第一季货币政策执行报告中明确否定了量化宽松的方式，但国内经济下行压力加大，意味着未来央行货币政策操作仍将以进一步放松为主。因此，预期第二季离岸人民币汇率稳定性和市场流动性会进一步提升，对于离岸人民币债券价格的多头格局亦将延续。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)
路透香港5月12日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至今年4月底止外汇基金境外资产为32,351亿港元，较3月底增加371亿港元。
初步统计，2017年4月份社会融资规模增量为1.39万亿元，比上年同期多6133亿元。其中，当月对实体经济发放的人民币贷款增加1.08万亿元，同比多增5164亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少283亿元，同比少减424亿元；委托贷款减少48亿元，同比多减1742亿元；信托贷款增加1473亿元，同比多增1204亿元；未贴现的银行承兑汇票增加345亿元，同比多增3121亿元；企业债券净融资增加435亿元，同比少1930亿元；非金融企业境内股票融资769亿元，同比少182亿元。
* 人民币延续微收升，但实际波幅十分有限 * 一带一路峰会召开在即，部分机构借机参与倒量 * 离岸与在岸汇差再度收窄，做空人民币动力有限 * 市场缺乏主题，短期汇价料延续窄幅横盘走势 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月12日 - 人民币兑美元即期周五收盘随中间价微升，但实 际波幅十分有限。交易员称，“一带一路”峰会召开在即，各方都无意“破坏”良好气氛， 部分机构借机参与倒量，争取年度排名，除非市场热炒美联储6月加息，短期汇价料仍延续 窄幅横盘走势。 他们并指出，离岸人民币流动性重归平静，而离岸CNH即期也连两日小幅反弹 ，明显收窄与在岸的价差，这也表明市场做空人民币动力有限。而随着境内银行间市场流动 性趋于平稳偏松，短端掉期点也小幅回落，拉低长端掉期点下探至1,235点的一周低点附近 。 “当前市场波动率太低，一方面管的牢，另一方面没的赚大家都不愿意做，行情就很稳 定，这也是监管层愿意看到的。”一中资行交易员称。 他并表示，由于波动狭窄，目前机构自营盘没有交易机会，只能平客盘和做量