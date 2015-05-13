金属期市：伦铜接近一周高点，中国数据重燃宽松希望

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
摩根士丹利驻墨尔本分析师Joel Crane说：“降息是始于一年前政策的延续。这意味着北京要为房地产市场托底，这可能会放缓基本金属需求恶化的速度。”
建筑和相关领域约占到中国铜需求的30%。
0724GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小涨0.2%，报每吨6,449.50美元，前一日上涨1.3%并一度触及5月5日以来高位6,459美元。
上海期交所主力7月期铜合约 上涨1.1%，报每吨46,260元人民币。上海期锌 和期铅 双双上涨逾1%。
其它金属方面，经纪商Triland表示LME期锌 在2,300美元寻获坚实的底部，在该水准出现了逢低买盘。目前期锌上涨0.2%报2,360.50美元。
LME期锡上涨0.6%至每吨16,000美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张涛/王洋; 审校 于春红/张若琪)
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