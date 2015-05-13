金属期市：伦铜接近一周高点，中国数据重燃宽松希望

摩根士丹利驻墨尔本分析师Joel Crane说：“降息是始于一年前政策的延续。这意味着北京要为房地产市场托底，这可能会放缓基本金属需求恶化的速度。”

建筑和相关领域约占到中国铜需求的30%。

0724GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小涨0.2%，报每吨6,449.50美元，前一日上涨1.3%并一度触及5月5日以来高位6,459美元。

上海期交所主力7月期铜合约 上涨1.1%，报每吨46,260元人民币。上海期锌 和期铅 双双上涨逾1%。

其它金属方面，经纪商Triland表示LME期锌 在2,300美元寻获坚实的底部，在该水准出现了逢低买盘。目前期锌上涨0.2%报2,360.50美元。

LME期锡上涨0.6%至每吨16,000美元。(完)

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