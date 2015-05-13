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亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 16:03 BJT

日本债市：超长期公债价格下滑，投资人焦点转向次日标售

财务省周四将发行8,000亿日圆(66.8亿美元)30年期公债，票息1.5%。

另一个压抑超长债的因素为，日本央行今日并未寻求购买超长债。

10年期公债期货价格上涨0.03点，至146.63。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.000%

五年期公债 0.120% -0.5 0.125%

10年期公债 0.450% +0.0 0.450%

20年期公债 1.230% +1.0 1.220%

30年期公债 1.500% +1.0 1.490%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.63 +0.03 146.60

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 陈宗琦/蔡美珍；审校 张涛/艾茂林)

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