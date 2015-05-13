中国个股：风范股份与哲能建设合作，获哈萨克斯坦电网铁塔订单

路透上海5月13日 - 中国常熟风范电力设备股份有限公司 周三公告称，其与哲尔苏能源工业建设公司（哲能建设）签订战略合作框架协议，获得哈萨克斯坦电网一输变电站项目中的铁塔订单。

哲能建设是在哈萨克斯坦注册的公司，其已与哈国家电网公司签订了500千伏东南输变电站建设项目的政府采购合同。该线路总长1,800公里，及变电站共计六座，其中输变电线路铁塔及变电站构支架需求量约10万吨。

公告指出，在上述政府采购项目中约10万吨塔产品，哲能建设有意向继续向风范股份以合适价格采购，双方同意在合适时机继续探讨更深入和更广泛领域的战略合作。

风范股份指出，在国家“一带一路”的发展战略指导下，本合作框架协议旨抓住哈萨克斯坦国家电网发展建设机遇，发挥中哈两国经贸发展优势，加大公司在电力铁塔以及电力设备领域的合作，有助于公司国际业务快速发展。一旦具体协议签署，将对公司业绩产生积极影响。