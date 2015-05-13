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货币新闻 | 2015年 5月 13日 星期三 16:18 BJT

IEA月报：全球油市供给过剩或加剧，因OPEC产量居高不下

“尽管美国出现暂时性的看涨迹象，而且除非如果其他地区发生意外中断，市场短线的基本面看起来依旧相对松软，”国际能源署(IEA)表示。

由于供应充裕，油价从2014年6月高于每桶115美元的水平重挫。在OPEC选择保卫市场份额拒绝减产后，油价下跌之势加剧。

截至周三0800 GMT，指标布兰特原油期货 报每桶接近67美元。(完)

(编译 王洋/陈宗琦；审校 张明钧/张涛)
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